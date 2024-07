Tristeza: «Carlitos» fue carneado para la venta

Este miércoles por la tarde se supo que el caballito «Carlitos» que pertenecía al centro de Equinoterapia «Kawell Anay», que había sido robado del predio fue sacrificado por cuatreros.

En diálogo con este medio, el presidente de la agrupación (Sergio Retamales), se mostró indignado. “Acá todos saben quiénes son los que roban y carnean animales y todo sigue igual. Nadie hace nada para impedirlo. Pedí las cámaras de vigilancia de la policía y me dicen que no funcionan, que están quemadas. Tenemos indignación, tristeza e impotencia. Para nosotros no es un caballo, es un integrante de la familia y para los chicos que lo montaban para la terapia, Carlitos era adorable, era distinto”, reflexionó

Sergio Retamales y el petiso «Carlitos»

Tras el extravío del equino, se había viralizado en todas las redes sociales, el pedido para que aparezca con vida: «es un caballo viejo que no sirve para faenarlo, les pedimos que no le hagan daño, que lo suelten y listo, él seguro va a volver solo o alguien va a avisar», publicaron

Esta mañana en radio “Alas” Patricia, otra integrante de kawell hasta había ofrecido recompensa por el animal.

Sin embargo durante la tarde les informaron que la persona que lo robo, también lo mató.

Sergio Retamales que había encabezado una incesante búsqueda llegando a distintos lugares, incluso a la zona del río siguiendo algunos datos aportados por vecinos, pero no fue suficiente. Los malvivientes terminaron con la ilusión de encontrar a Carlitos.