25 de Mayo: Monsalve destacó la aprobación del llamado a licitación de El Medanito

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, celebró la aprobación del llamado a licitación del área petrolera El Medanito y aseguró que “después de dos años de trabajo y de momentos muy difíciles, hoy llegamos a un punto de cierre”.

El jefe comunal destacó que finalmente “el 15% terminó siendo el camino”, luego de que durante mucho tiempo distintos sectores impulsaran una participación del 20%.

“En todo este proceso defendimos a 25 de Mayo y a su gente por encima de cualquier interés externo. Me siento orgulloso de haber sido la voz de los trabajadores y de quienes querían seguir apostando al futuro de nuestro pueblo”, expresó.

Monsalve explicó que el esquema aprobado contempla dos proyectos: uno que garantiza la intervención provisoria de Pampetrol ante la falta de tiempo para una transición previa con una empresa privada, y otro orientado a avanzar con la licitación del yacimiento, convocando a empresas privadas para presentar ofertas y planes de inversión.

El intendente también remarcó que durante el proceso hubo cuestionamientos y críticas hacia el reclamo impulsado desde la localidad, aunque sostuvo que “la licitación hoy es una realidad”.

“Si no hubiéramos peleado, habría existido una intervención de dos años sin licitación. Además, algo fundamental: se garantiza la continuidad de los puestos de trabajo”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el avance logrado “es de 25 de Mayo”, y reconoció el acompañamiento de vecinos, trabajadores y representantes de distintos sectores que participaron de movilizaciones, reuniones y gestiones en Santa Rosa.

“Merecemos más y no debemos conformarnos. La Provincia sigue en deuda con nuestra localidad en materia de obras públicas y servicios. 25 de Mayo genera enormes ingresos, pero no recibe lo mismo que otras localidades. Esa será la próxima lucha y también la vamos a dar sin descansar”, concluyó

(Miguel Villablanca)