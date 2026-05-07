Shakira confirmó el lanzamiento de «Dai Dai», la nueva canción oficial del Mundial 2026

La reconocida artista colombiana, Shakira, ha confirmado que será la voz detrás de «Dai Dai», la canción oficial del Mundial de Fútbol de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Este estreno, que marca la cuarta incursión de la cantante en canciones mundialistas, reafirma su estatus como ícono global de la música y el deporte.

Durante un majestuoso show en Brasil, específicamente en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro, Shakira grabó un video que fue publicado en sus redes sociales. En él, vestida con el característico uniforme amarillo y azul de Brasil, la artista interpreta breves fragmentos de su nueva canción mientras es acompañada por un grupo de talentosos bailarines. El lanzamiento oficial de «Dai Dai» está programado para el 14 de mayo, una fecha que seguramente los aficionados de Shakira y del fútbol aguardarán con gran expectativa.

El tema promete no solo capturar la vibrante esencia cultural de los países anfitriones, sino también resaltar la diversidad y la unidad del evento global. Una apuesta ambiciosa que contará con la colaboración del célebre cantante nigeriano Burna Boy, cuyo estilo fusiona el afrobeat con diversas influencias musicales del mundo.

La trayectoria de Shakira en los mundiales ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fanáticos, no solo por su carisma escénico, sino también por cómo ha sabido captar la emoción del fútbol en cada nota. Su himno más recordado, «Waka Waka (Esto es ÃÂfrica)», encargado para Sudáfrica 2010, es una muestra de su habilidad para crear canciones que trascienden el tiempo y las culturas. Este track se convirtió en uno de los temas más icónicos de todos los mundiales, evocando el espíritu africano y la energía del evento.

Actualmente, la expectativa se encuentra en observar cómo «Dai Dai» se suma a la lista exclusiva de estas canciones de Shakira. Con su habilidad para construir puentes a través de la música, se espera que esta nueva canción se convierta en otro clásico imprescindible del repertorio musical vinculado con el fútbol mundialista.