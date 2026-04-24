25 de Mayo: presentaron equipo para contenidos audiovisuales

El secretario municipal de Cultura y Turismo de ésta localidad presentó un grupo de herramientas tecnológicas que aportará a la difusión de las bondades turísticas de 25 de Mayo y la zona. El titular del área, Luis Oga, reveló que la inversión es a través de un programa nacional por el cual accedieron a un aporte dinerario. En La Pampa también accedieron Macachín y Toay.

Programa “Promover Turismo”.

El funcionario, a través del municipio, reveló que ésta alternativa se dio “en el marco del programa Promover Turismo Argentina de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de Nación”. Y explicó que la gestión se hizo el año pasado y el beneficio fue otorgado en diciembre.

Oga recordó que la comuna ya había accedido al mismo espacio de promoción del Turismo en 2024. “En aquella oportunidad fuimos beneficiados con un aporte de 6 millones con los que adquirimos el tótem e incorporamos el desarrollo de la aplicación y la página web”, comentó.

El año pasado, Oga participó de una nueva Feria Internacional sobre Turismo que se realizó en Buenos Aires y logró un nuevo aporte. “En ésa oportunidad, en noviembre, nos adherimos a una nueva convocatoria para acceder a este tipo de beneficios desde Nación, y presentamos un proyecto para el equipamiento de la Oficina de Turismo, realmente necesitábamos sí o sí este tipo de equipamientos a fin de generar contenidos audiovisuales”, reveló.

25 de Mayo, Macachín y Toay.

El funcionario municipal agregó que “en diciembre nos comunicaron que entre 300 municipios –que habían presentado proyectos- solo 75 accedieron al beneficio, de ellos solo tres de La Pampa, nosotros y las comunas de Macachín y Toay”.

Oga explicó en la presentación que, si bien el aporte de Nación son 6 millones, la inversión fue de 9 millones que fueron completados con fondos municipales. “Estas incorporaciones son muy importantes para nuestra tarea, por ejemplo el dron tiene una autonomía de 45 minutos y una distancia de 20 kilómetros, y con todos estos implementos estaremos en condiciones de emitir en directo contenidos de eventos”, afirmó.

En la presentación se mostraron los elementos incorporados. Un dron DJI Mini 4 Pro; cámara digital Canon; y trípode profesional. También dos televisores Smart TV de 55; dos tablets; una 1 notebook; y una antena Starlink.

“Potenciamos la comunicación de 25 de Mayo. Sumamos equipamiento audiovisual de última generación para contar mostrarle al mundo quiénes somos y todo lo que 25 de Mayo tiene para ofrecer”, concluyó Luis Oga.