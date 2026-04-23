Unter definió un nuevo paro docente: qué le exige al Gobierno

El congreso del gremio docente Unter votó un paro de 48 horas, pero aún no confirmó las fechas. El sindicato le dio tiempo al gobierno provincial para evitar la medida.

El congreso del gremio docente Unter resolvió exigir al Gobierno de Río Negro una nueva reunión de paritarias antes de fin de abril y votó un nuevo paro de 48 horas en caso de que no prospere la negociación.

La paritaria salarial de los docentes está trabada. La Unter se retiró de la mesa de negociación del 9 de abril advirtiendo que no hubo una oferta concreta, mientras que el Gobierno asegura que el sindicato se enfrenta al Ejecutivo por «cuestiones ideológicas».

La conducción central del gremio confirmó que el congreso votó un paro de 48 horas, pero aún no definió la fecha, ya que está supeditado a una convocatoria a negociar. El plazo que impuso Unter al Gobierno es hasta fin de abril, lo que da cinco días hábiles de margen.

Tras el feriado del 1 de mayo, si no hubo una nueva reunión paritaria con Educación, los secretarios generales de las seccionales de Unter pondrían fecha para un nuevo paro de 48 horas.

Durante el congreso también se ratificó el reclamo de recomposición salarial y la necesidad de retomar una discusión atada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en línea con los planteos que el gremio viene sosteniendo en la negociación.

En la última paritaria, el Gobierno ratificó el pago de una suma fija de 125.000 pesos por agente y planteó un esquema de actualización atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin una oferta salarial cerrada. Desde Unter sostuvieron que no hubo una propuesta concreta y reiteraron el reclamo de una recomposición real del salario.

El congreso realizado en Fernández Oro se extendió hasta la madrugada de este jueves. Allí, el gremio volvió a plantear la necesidad de retomar la discusión salarial en el corto plazo. “Se definió pedir la convocatoria urgente a paritaria para antes de que termine el mes de abril”, detallaron los congresales.

Además, se resolvió avanzar en contactos con otros sindicatos para coordinar acciones en conjunto, una línea que el gremio comenzó a trabajar en este encuentro y busca retomar el frente sindical que en el paso lideraron Unter, ATE y Sitrajur. En lo que va del año, sin embargo, ATE aceptó las propuestas salariales del Gobierno, mientras los docentes están en conflicto.

Abril con reclamos y paro docente

El reclamo de Unter para avanzar en la negociación salarial antes de fin de mes expone el escaso diálogo formal entre las partes. El 7 de abril el gremio votó una medida de fuerza supeditada a la negociación salarial.

Hubo una mesa de negociación dos días después, pero el Gobierno ratificó el pago de sumas fijas y planteó un esquema de actualización atado a la inflación, pero sin una oferta salarial cerrada.

La Unter consideró que el Gobierno no llevó una propuesta salarial oficial y determinó la realización de la medida de fuerza. La huelga se realizó 16 y 17 de abril. El paro no modificó el escenario, no se reactivó la negociación y el cierre del mes muestra el mismo escenario: un pedido de paritarias con la amenaza latente de dos días de huelga.

(LMCipolletti)