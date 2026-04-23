Polémica por Banco de Tierras: Hacienda niega acuerdos con empresas y apunta al rol del Concejo

La secretaria de Hacienda y Finanzas de Catriel, Marisa Pérez, aclaró que no existieron negociaciones ni decisiones del Ejecutivo sobre la venta de terrenos, en medio de cuestionamientos opositores por un supuesto intento de beneficiar a un privado.

En el marco de la controversia generada por el manejo del Banco de Tierras en Catriel, la secretaria de Hacienda municipal, Marisa Pérez, salió a responder públicamente a las denuncias que señalan un presunto intento de favorecer a una empresa local con la adquisición de terrenos en la zona del acceso sur y la Ruta Nacional 151.

Según explicó la funcionaria municipal, la situación se originó a partir de un correo electrónico enviado por un empresario, en el que se hacía referencia a una supuesta conversación previa con autoridades municipales. Sin embargo, Pérez fue categórica al desmentir cualquier tipo de acuerdo o negociación formal.

“El correo llegó como llegan muchas propuestas de privados que tienen interés en adquirir tierras. Pero desde la Secretaría, la Intendencia y el área de Tierras no se dio tratamiento ni respuesta porque no había ninguna intención de venta”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que las decisiones vinculadas a la disposición de tierras públicas no dependen del Ejecutivo municipal, sino que deben ser analizadas y aprobadas por el Concejo Deliberante. “No corresponde que el Ejecutivo avance en acuerdos previos. Es el Concejo el que debe intervenir en estos casos”, enfatizó.

Pérez también cuestionó la interpretación realizada desde sectores de la oposición, quienes difundieron el contenido del correo como prueba de un supuesto acuerdo ya cerrado. “Si alguien interpreta que hubo negociaciones previas, deberá demostrarlo. Pongo a disposición mis correos y comunicaciones para que se verifique que no existió tal situación”, afirmó.

Respecto al vínculo con el empresario involucrado, la funcionaria aclaró que las únicas comunicaciones mantenidas fueron en el marco de gestiones habituales como licitaciones o concursos de precios, sin relación con la venta de tierras.

Por otro lado, Pérez vinculó la polémica con el debate más amplio sobre el Banco de Tierras y la necesidad de avanzar en políticas habitacionales. En ese sentido, señaló que existen sectores que estarían obstaculizando la desafectación de terrenos sin uso, los cuales podrían destinarse a paliar la demanda de lotes en la ciudad.

“Me preocupa que no se permita avanzar con tierras que podrían ayudar a resolver la emergencia habitacional que atraviesan muchos vecinos”, expresó, diferenciando claramente este tema del caso puntual cuestionado, que —según indicó— no está destinado a viviendas.

Finalmente, llevó tranquilidad a la comunidad al asegurar que la gestión municipal tiene como prioridad ampliar el acceso a terrenos. “La intención de la Intendenta es poder entregar una importante cantidad de lotes antes de finalizar su mandato, atendiendo una necesidad real de la población”, concluyó.

La discusión por el Banco de Tierras continúa abierta y suma tensión política en el ámbito local, mientras se esperan definiciones del Concejo Deliberante sobre los proyectos en tratamiento.

La sesión donde se tratarán los temas relacionados a tierras será este viernes.