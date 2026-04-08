25 de Mayo: Secuestran más de 600 kilos de carne ilegal en la Ruta 151

En el marco de operativos de control vehicular llevados a cabo por personal de Seguridad Rural de la UR-IV sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 168, se registraron dos procedimientos relacionados con el transporte irregular de productos cárnicos.

En el primero de los casos, un vehículo que intentó evadir el control policial fue interceptado a la altura del kilómetro 170. Tras la inspección, se constató que transportaba carne bovina sin cumplir con las condiciones sanitarias exigidas. Como resultado, se procedió al secuestro de aproximadamente 228 kilogramos de carne, además de cuchillos, una sierra carnicera y el rodado involucrado. Intervino en el lugar un médico veterinario policial, quien certificó la infracción a la normativa vigente.

En un segundo procedimiento, los efectivos identificaron una camioneta que trasladaba carne equina en la caja trasera, también sin respetar la cadena de frío correspondiente. En este caso, se incautaron cerca de 392 kilogramos de carne, con la intervención del profesional veterinario.

Por ambos hechos se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Provincial N° 817 (Art. 8°). Posteriormente, y conforme a la normativa vigente, se dispuso la incineración de los productos cárnicos secuestrados. Las actuaciones continúan en curso.

(Miguel Villablanca)