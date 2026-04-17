Concejal Piris sobre el Banco de Tierras: «Subsanamos un error»

La concejal del oficialismo Carolina Piris (FAVC)aclaró cómo se llegó a aprobar la derogación de la ordenanza aprobada por error por el Deliberante. “El proyecto de los bloques opositores sólo agravaban el conflicto”, aclaró

Hoy se votó el dictamen 013/26 con el acompañamiento del bloque de concejales del FAVC y la Banca del Pueblo, un proyecto que subsanó el error administrativo que implicó la hoy derogada ordenanza 384/24.

Para no confundir a vecinos y vecinas, es necesario aclarar: quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros; quienes recuperamos las reservas fiscales, también.

Como planteé al momento de defender mi dictamen , tengo la plena convicción de que la política solo es útil cuando tiene la madurez necesaria para reconocer sus fallos y la capacidad técnica para resolverlos.

El proyecto interbloque de Cárdenas/Cofré , con su planteo de nulidad, no solo no resolvía el conflicto sino que lo agravaba. Declarar la nulidad hacia atrás invadiría facultades del Poder Judicial (por lo tanto es inconstitucional ) y dejaría sin sustento legal las operaciones ya realizadas, desprotegiendo a los adquirientes de buena fe.