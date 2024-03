Asfalto de calle Birmania: Sgalla fue quién denunció las irregularidades

El Ingeniero Nicolás Sgalla (Síndico), fue quién presentó la denuncia ante la Fiscalía por irregularidades en la contratación y pagos a la empresa encargada de la obra de asfalto de calle Birmania en barrio Preiss.

En la denuncia se especifica que la contratación no siguió la vía administrativa correspondientes, sorteando los controles del Síndico y Tribunal de Cuentas y excediéndose en un monto de millones de pesos.

Nicolás Sgalla (Síndico Municipal período 2.019 – 2.023)

Se supo además que el Síndico (mismo partido político que Germanier), habría solicitado no realizar más pagos hasta tanto la obra esté finalizada, aún así la entonces Intendente ordenó pagar 70 millones de pesos un día antes de dejar el gobierno.

La Intendente Salzotto se refirió al tema hoy en una entrevista con radio “Alas” y dejó en claro que no pagará los más 200 millones que reclama la empresa INCISA. “Cómo le vamos a pagar a una empresa que está involucrada en un contrato irregular, que dejó una obra sin terminar, con vicios y con vecinos que reclaman una obra bien hecha. Además ya hubo más de un accidente de tránsito por defectos de la obra y esos vecinos también le reclaman al municipio. Lo digo públicamente, no voy a pagar un peso hasta que los vecinos no estén conformes con la obra. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de esto, que lo hagan los que firmaron y pagaron cuando no debían hacerlo”, explicó

“Si no se hacen cargo de manera directa, que sea la justicia quién determine las responsabilidades y juzgarlos”. Finalizó

El Fiscal Gustavo Herrera llevará adelante la causa

Este miércoles, el Fiscal Herrera se referirá a la causa en radio «Alas».