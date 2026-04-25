Salzotto expuso en Tucumán en jornadas sobre Cambio Climático

La intendente participó de un encuentro organizado por la Red Nacional de Municipios contra el Cambio Climático donde remarcó el trabajo sobre medio ambiente realizado por su comuna y realizó gestiones tendientes a mejorar espacios como el vertedero municipal.

Salzotto, junto a la secretaria de Ambiente Paloma Magrath, participó en la ciudad de San Miguel de Tucumán de un encuentro de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, donde más de 200 intendentes del país debatieron políticas públicas vinculadas al ambiente y el desarrollo sostenible.

Durante su exposición, Salzotto destacó las acciones que impulsa Catriel en materia ambiental, con foco en la educación, la erradicación de microbasurales y la mejora del vertedero municipal. Además, anticipó avances en la implementación de programas de separación de residuos y eficiencia energética, incluyendo el recambio de luminarias LED y la incorporación de mobiliario urbano sustentable.

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el rol clave de la Secretaría de Medio Ambiente, que viene llevando adelante programas y proyectos concretos vinculados a la forestación, educación ambiental, recuperación de espacios y promoción de prácticas responsables en la comunidad.

La jefa comunal también remarcó la importancia de estos espacios para gestionar financiamiento y establecer vínculos con empresas especializadas. En ese sentido, confirmó reuniones con firmas internacionales para avanzar en proyectos vinculados a gestión de residuos y tecnología aplicada al ambiente. “Es clave salir, gestionar y conocer nuevas herramientas para después aplicarlas en nuestra ciudad, mejorando no solo el ambiente sino también la seguridad”, señaló.