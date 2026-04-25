Accidente en acceso a Catriel: dos heridos, uno de gravedad

Ocurrió este sábado cerca de las 09:00 hs en acceso norte a Catriel y Ruta 151 (km 132) cuando una camioneta Renault “Oroch” ocupada por dos hombres ingresaba a Catriel y fue embestida por una camioneta Toyota “Hilux” que circulaba en sentido Sur-Norte ocupada por cuatro personas. (Video en Face FM Alas y catriel25noticias)

El conductor de la Renault, residente en Peñas Blancas, ingresaba a la ciudad de Catriel por la dársena y al traspasar la ruta fue impactada en su lateral derecho por la Toyota lo que provocó que las dos personas a bordo resultaran con heridas de gravedad. Fueron trasladados al hospital local donde recibieron las primeras atenciones y luego, uno de ellos derivado al alto valle ya que presentaba traumatismo de cráneo severo.

Los ocupantes de la Toyota Hilux (dos parejas), viajaban desde Cipolletti hacia la provincia de Mendoza por el fi de semana. Dos de ellos fueron trasladados al hospital local ya que presentaban golpes producto de la colisión.

El tránsito estuvo interrumpido varios minutos para rescatar a los heridos y realizar las pericias correspondientes.

Trabajaron en el lugar servicios de emergencias de la ciudad de Catriel.