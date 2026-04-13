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Catriel: A punta de pistola robaron moto en Barrio YPF

C25N
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Ocurrió el sábado poco después de la medianoche  en el sector de “La Virgen”. Dos delincuentes armados amenazaron a un adolescente y le arrebataron la moto.

Según se pudo saber, el chico estaba en el lugar con una amiga y cuando se aprestaban a irse a sus domicilios aparecieron dos personas en una moto con la cara tapada y a punta de pistola y con amenazas obligaron a entregarles las llaves de la Gilera 110 CC Smash Full. Con la moto en su poder, se perdieron en la oscuridad de la noche.

Los padres del menor realizaron la denuncia y piden por favor datos sobre el rodado que fue adquirido hace un mes “con todo el sacrificio que significa para dos trabajadores comprar una moto”.

“Es tierra de nadie, todos saben quiénes son. La policía hace su trabajo con los medios a su alcance pero la justicia es lenta”, dijeron

Información: (101) – (911) – (4911150)

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