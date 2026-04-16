Catriel: por amenazas suspenden clases en colegio secundario

Un mensaje en uno de los baños disparó la alarma en el CET n° 7 de esta ciudad. Las autoridades decidieron suspender las clases de este viernes. El mensaje circuló por redes sociales y grupos de WhatsApp entre los estudiantes.»Tiroteoel17/04/26. Mueren todos, no se salva nadie», dice el cartel escrito en uno de los baños.

“Con el objetivo de llevar tranquilidad a las familias, se suspenden las clases este viernes debido amenaza recibida en el día de la fecha”.

A partir del lunes se comenzará a trabajar sobre actividades para poder brindar mayor seguridad y control dentro del colegio. Vamos a necesitar mucho de su colaboración y acompañamiento diario”. Equipo Directivo CET 7

Desde el Consejo Escolar local confirmaron el hecho y trabajarán para saber más sobre el tema. “Si es una broma, es de muy mal gusto. Estas cosas no se pueden dejar pasar”, dijeron

Un caso similar ocurrió hace algunas semanas en e la ESRN n° 21.

Ante este tipo de amenazas que se están viralizando , el Ministerio de Educación envió comunicación a las delegaciones escolares de la provincia

Se trataría de un RETO VIRAL y debemos trabajar para abordar el tema de manera institucional sobre sensibilización riesgos y responsabilidad de este tipo de acciones.

Informar inmediatamente de la situación a supervisión, Comisaría y Fiscalía, reforzar seguridad en lso establecimientos y prever abordaje institucional.