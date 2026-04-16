Catriel: le fallaron los frenos y chocó una columna de alumbrado

Una mujer de Catriel chocó contra una columna de alumbrado público este jueves en la rotonda de acceso a la ciudad sobre Ruta 151 Resultó con heridas leves.

El hecho ocurrió cerca de las 14:00 hs cuando la conductora regresaba desde el centro de la ciudad a su domicilio en zona de chacras y chocó contra la columna de alumbrado. Al no llevar el cinturón colocado se golpeó la cabeza contra el parabrisas lo que le provocó traumatismos leves.

Según explicó su pareja, “el auto se habría quedado sin frenos” y ello provocó un derrape y choque.

Trabajaron en el lugar, bomberos, Policía, Protección Civil, Tránsito Municipal y personal del hospital local que asistió a la conductora y la trasladó al centro asistencial.