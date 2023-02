Martes caótico en el Alto Valle: organizaciones cortarán los puentes

Organizaciones sociales neuquinas vuelven a volcarse este martes a los puentes carreteros y rutas para reclamar por la suspensión de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Así lo confirmó el dirigente del Polo Obrero (PO), César Parra, en diálogo con LMNeuquén. La movilización comenzará a las 9 en la zona del mayorista Vital, para a las 10 cortar los puentes carreteros que unen la ciudad de Neuquén con la de Cipolletti, en ambas manos. «Es en el marco de una jornada nacional de rechazo a las bajas de compañeros que estaba en Potenciar Trabajo», indicó el militante. Y es que, si bien muchos realizaron la validación de identidad, el Ministerio de Desarrollo Social no los tuvo en cuenta para el cobro de enero, que tenía que efectivizarse el pasado viernes. Parra aclaró que la zona del tercer puente y Centenario no estará cortadas, en tanto que no precisaron a qué hora finalizará la protesta en los puentes afectados.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...