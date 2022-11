Gatti rompió el silencio: “No soy un pedófilo, se me vino el mundo abajo”

miliano Gatti habló a los medios junto a su abogado Marcelo Hertzriken Velasco en el exterior de tribunales.

“No tengo nada que ver, no soy un pedófilo, no se lo deseo a nadie. Estoy a disposición de la justicia. No pertenezco a ninguna red y confío en la justicia”, detalló el periodista y agregó:

“No entiendo nada, es todo una sorpresa, se me vino el mundo abajo”

El periodista fue detenido el martes a la madrugada durante un allanamiento realizado en su vivienda, en el contexto de una causa nacional en la que se investiga la distribución de imágenes de abuso sexual infantil y fue liberado unas horas después.

Consultado si creía que había alguna persona detrás de la acusación en su contra dijo:

“No sé, yo no le he hecho mal a nadie, ustedes saben que han pasado cosas conmigo, no creo que tenga que ver con eso, la verdad no tengo problemas con nadie”.

En cuanto a la mediatización de su causa, Gatti dijo: «A la gente le digo que no mire, que no lea y que no escuche, que confíen en la justicia. Yo antes veía esto por la tele y ahora me está pasando” dijo el exconductor y agregó que salió a dar la cara porque no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan.

“Tengo miedo a la reacción de la gente y de lo que le dicen en las redes. Se que mi vida es distinta a partir de ahora.”