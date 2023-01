Olvidó a su esposa mientras iban de vacaciones y manejó por horas sin notar su ausencia

Un hombre viajaba junto a su esposa, realizaron una pequeña parada en medio de una ruta y siguieron su travesía. Sin embargo, la mujer no volvió a subir al auto y su marido recién lo notó luego de recorrer cientos de kilómetros.

Una insólita historia se hizo viral en las redes sociales en las últimas horas. Un hombre de 55 años se fue de vacaciones, se olvidó a su esposa en la ruta y manejó unos 150 kilómetros sin darse cuenta que no estaba.

El protagonista de este viral en un hombre llamado Boontom Chaimon. Este sujeto, oriundo de Tailandia, realizaba un viaje junto a su esposa, Amnuay, desde la ciudad de Bangkok hasta Maha Sarakham, tras celebrar la Navidad.

En pleno viaje por la ruta, el hombre decidió hacer una parada rápida para poder orinar y luego de eso seguirían con su travesía. Su esposa le reprochó que podría haberlo hecho en una estación de servicio que había pasado, pero igualmente el hombre se detuvo.

Tras hacer sus hacer sus necesidades Boontom se subió a su vehículo y continuó con su rumbo. Sin embargo, el hombre de 55 años no se percató en ningún momento que su pareja también había bajado del auto y que no había regresado, según informó el portal India Times.

La sorpresa mayor se la llevó Amnuay, al ver que en medio de la noche se alejaba el coche que su marido conducía. Finalmente tras conducir más de 150 kilómetros sin ella se enteró del pequeño «detalle» que había ocurrido luego de hacer una parada en mendio de la ruta.

Por su parte, la mujer caminó por varias horas hasta llegar a Kabin Buri, un distrito en la parte sureste de la provincia de Prachinburi, al este de Tailandia. Fue allí donde la mujer pudo contactarse con la policía y les informó lo que había sucedido.

No obstante, algunos testigos del hecho relataron que cuando el matrimonió se reencontró estuvo lejos de tener una fuerte discusión frente a todos los presentes, si no que fue todo lo contrario porque casi no hubo intercambios ni planteamientos al respecto.

Por último, este matrimonio, que protagonizó un clip que se hizo viral , tambien se conoció que está comprometido hace má de 27 años y tienen un hijo de unos 26 años edad, según reveló el medio el New York Post.

