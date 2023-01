Sacó una foto en el campo y mirá lo que aparece

El pasado jueves 5 de enero, cerca de las 17:00 horas, Lalo Rodríguez se encontraba en el puesto de su propiedad en la zona de Medanito “Vista”, cerca del Río Colorado. Como lo hace habitualmente toma fotos con su celular de los quehaceres del campo y se las envía a su esposa que vive en la ciudad.

Esta vez, ella le pregunta de qué se trata eso que se ve en las imágenes. El hombre sorprendido no tiene explicación alguna ya que no escuchó ningún ruido y asegura no haber visto nada. Sólo se puede ver en la imagen fotográfica una especie de platillo oscuro. En la primera toma muy cerca, y en la segunda ya a bastante altura.

A partir de entonces hay varias conjeturas. Era un OVNI?, es algo que el ojo humano no puede apreciar y si la lente de una cámara?

Hay algo seguro. Las mujeres siempre están en el detalle.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...