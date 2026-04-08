Sin fútbol, ni casino ni carnet de conducir: la creatividad de una jueza contra padres deudores

Para lograr el cumplimiento de la cuota alimentaria, la jueza de Familia emitió fallos como que apuntan al estilo de vida de los padres en falta.

Las parejas que se separan y comienzan a transitar el camino de la crianza compartida de un hijo, se enfrentan al desafío de llegar a un acuerdo económico para solventar el crecimiento de su niño. Muchas veces los padres incumplen el pago de la cuota alimentaria y el conflicto llega a instancias judiciales, la jueza Marissa Palacios es la responsable de emitir creativas sentencias para lograr el pago de la manutención.

La obligación alimentaria se entiende como una obligación a cargo de ambos progenitores, con un monto determinado según la capacidad económica del demandado. Esa cuota está destinada a solventar todos los gastos que necesitan los niños para su desarrollo, como la vivienda, salud, educación, vestimenta, alimentación y actividades de ocio, es decir lo que necesita una personas para desarrollar todas sus potencialidades.

La jueza Palacios en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “Fijamos la cuota alimentaria cuando papá y mamá no viven juntos y los chicos están a cargo de uno o de otro, el cuidado personal es compartido pero lo que cambia es la residencia principal y allí es donde están las mayores tareas de cuidado y por eso se tiene que fijar una cuota de alimentos”.

¿Cómo se logra el cumplimiento de la cuota alimentaria?

Palacios se destaca como jueza de Familia de la Cuarta Circunscripción que abarca los procesos judiciales de Cipolletti, Fernández Oro, Catriel, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero. Su trabajo consiste en buscar el cumplimiento de un acuerdo de alimentos y para eso emite creativas sentencias para garantizar el pago de la obligación.

El método más común para regularizar el pago es a través de la empresa empleadora del padre deudor con la retención de un porcentaje de los haberes. Estos montos son depositados en una cuenta judicial para luego retirar el dinero destinado al desarrollo del niño.

“La empresa recibe un oficio que es una orden judicial para que retenga todos los meses tal porcentaje y lo deposite en cuentas judiciales. En un marco económico de inflación, buscamos que no se desvalorice la cuota, por eso es un porcentaje de los ingresos, para que se vaya actualizando conforme la capacidad económica del alimentante”, explicó la jueza.

Cuando el progenitor es un trabajador informal o ejerce su profesión de manera particular, se utiliza como parámetro el salario mínimo, vital y móvil. Sin embargo, si el padre incumple recurrentemente con el pago de la cuota, se realiza una liquidación final que suma los intereses y se procede al cobro mediante embargo de bienes.

“El objetivo es que ingrese el dinero al alimentado, puede ser con un embargo de un auto, un inmueble y cualquier otro bien que se pueda embargar, más allá del sueldo”, agregó Palacios.

Las sentencias que prohíben actividades

Ante la imposibilidad de embargo, el Código Civil y Comercial de la República Argentina contempla las medidas razonables utilizadas para el cumplimiento de la sentencia. “Con estas medidas no te va a ingresar dinero, pero sí vas a tratar de influir en cierta forma la decisión del alimentante, porque tiene perjuicios en su vida diaria«, indicó la jueza cipoleña.

Palacios impuso creativas medidas razonables como la retención del carnet de conducir, con la imposibilidad de emitir o renovar la licencia, lo que provoca la imposibilidad de trasladarse en su vehículo y constituye una dificultad en su cotidianeidad. Una sentencia prohibió el ingreso del padre deudor a la cancha de fútbol del equipo del que es fanático, esta medida se realiza con oficios que se envían a los organizadores de los torneos o partidos para evadir el ingreso del demandado.

Otro ejemplo fue la prohibición para un progenitor deudor de tener la titularidad de una línea telefónica.

“Le sacamos las líneas de teléfono, oficiamos a Movistar, a Claro y Personal para que no tengan acceso, si bien pueden acceder a través de números de otra persona, un tercero, ya es un inconveniente para él. Siempre buscarán la forma de escabullirse”, manifestó la jueza.

Otra sentencia de Palacios para lograr el pago de la cuota alimentaria consistió en la prohibición del ingreso al casino para un padre deudor. La sentencia envió un oficio al Casino del Río y Casino Magic para que los guardias de seguridad no permitan el ingreso del demandado al lugar de apuestas.

“Hay gente que juega mucho al casino y cómo tiene plata para ir al casino y no para una cuota alimentaria. Entonces enviamos oficio para que se le impida el ingreso, los guardias tienen una foto del progenitor deudor para retenerlo en el ingreso. Igualmente se utiliza mucho la IA para este tipo de reconocimientos”, agregó Palacios.

La jueza realizó varias sentencias con el mismo espíritu como la prohibición de carreras estilo running, competiciones de motocross, carreras de autos, y hasta torneos de kickboxing. El método consiste en enviar un oficio a los organizadores de la competencia, carrera o torneo, para que el padre deudor sea eliminado de la inscripción y no pueda participar del evento.

¿Cómo iniciar el proceso de alimentos en la Justicia?

Un método de acceso a la Justicia para acceder al cobro de una cuota alimentaria es a través del inicio de un expediente en el juzgado de Familia de Cipolletti. La madre deberá iniciar un proceso que analizará los ingresos de cada progenitor, las posibilidades económicas, y el contexto de la crianza del niño.

Una vez iniciado el proceso, el caso seguirá en una instancia de mediación judicial previa obligatoria, una etapa de la justicia de Río Negro que consiste en la búsqueda de un acuerdo entre las partes, con la asistencia de un mediador para definir el acuerdo más equilibrado para las partes y lo mejor para el desarrollo del niño.

Un trámite completamente gratuito

“Todo el trámite de alimentos es gratuito y para obtener abogados, tanto en la mediación como en el proceso judicial, hay defensores públicos que están destinados a la mediación. También tenemos el CADEC que es el Centro de Atención a la Defensa Pública que asigna abogados a las personas que vienen a solicitar”, indicó Palacios.

Si el proceso de mediación fracasa y no se llega a un acuerdo, el caso será derivado al Juzgado de Familia para su análisis y resolución.

Otra forma de iniciar el trámite de alimentos es a través de los Juzgados de Paz que acortan las distancias entre los hogares alejados y el acceso a la Justicia. Las personas pueden asistir a estos establecimientos, relatar su problemática y será vinculado con defensores mediante zoom y seguir el proceso digitalmente.

Muchas madres enfrentan la crianza de sus hijos en soledad y no pueden regularizar el pago de la cuota alimentaria por parte de los progenitores, lo que las obliga a sumar responsabilidades laborales y más tiempo fuera del hogar. Palacios anima a esas mujeres a comenzar el proceso judicial para obligar el cumplimiento de la pensión alimentaria y poder ofrecerle a sus hijos una mejor calidad de vida.

“Yo sé que muchas mujeres dicen yo puedo sola, yo no voy a hacer eso porque puedo darle todo lo que necesita. Pero las madres son las representantes legales de sus hijos y al acceder a la cuota podes brindarle a tus hijos una mejor alimentación, una mejor vestimenta, y una mejor vida a partir de que ambos cumplan con sus obligaciones”, concluyó Palacios.