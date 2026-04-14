25 de Mayo: Marina Álvarez cruzó a Rucci y la respuesta llegó rápido

La presidente del Deliberante de 25 de Mayo se había manifestado con enojo a la decisión del gremio Petrolero de anunciar “por cuarta vez” una obra para la localidad. Marina Alvarez habló de cuestiones políticas entre el gremio y el EPRC (Ente del Río Colorado). La respuesta no tardó en llegar. “Que ayuden en lugar de criticar y den el agua para arrancar la obra”, dijo Rucci

El referente sindical petrolero Marcelo Rucci se refirió a la incertidumbre por el área Medanito, el avance de una obra en 25 de Mayo y la construcción política del espacio Fuerza Federal, en una entrevista radial este martes.

En relación al futuro del área petrolera El Medanito, Rucci señaló que el sector se encuentra “en la misma incertidumbre” y a la espera de definiciones por parte del Gobierno provincial y los actores involucrados. Si bien circulan versiones sobre una posible administración transitoria por parte de la empresa estatal Pampetrol hasta que se realice una licitación, el dirigente evitó pronunciarse sobre escenarios no confirmados.

“Esperamos que la decisión que se tome sea la mejor para la provincia, para 25 de Mayo y, sobre todo, para los trabajadores”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el principal objetivo del sindicato es garantizar la estabilidad laboral mientras se resuelve la situación del yacimiento, al que calificó como “un activo importante de La Pampa”.

Por otra parte, Rucci respondió a cuestionamientos de la Vice Intendente Marina Álvarez, sobre una obra que el sindicato desarrolla en la localidad. Aclaró que el proyecto fue reformulado para incorporar consultorios y otros servicios, y aseguró que se concretará.

“Vamos a cumplir con lo prometido y lo vamos a hacer mejor. Será un espacio al servicio de toda la comunidad”, afirmó. No obstante, indicó que el avance de la obra se encuentra demorado por la falta de provisión de agua, responsabilidad que atribuyó al municipio. “Hace cuatro meses que lo estamos solicitando”, explicó.

Además, el dirigente destacó que la iniciativa generará empleo local y adelantó que podría incluir una segunda etapa con nuevas prestaciones.

En el plano político, Rucci habló sobre el desarrollo del partido Fuerza Federal, recientemente presentado en Neuquén, y no descartó su llegada a otras localidades, incluida 25 de Mayo. Según indicó, el espacio busca promover la participación de ciudadanos por fuera de las estructuras tradicionales.

“La idea es que la gente represente a la gente, no poner candidatos a dedo”, expresó. También confirmó avances en la conformación del partido en Río Negro.

Finalmente, consultado sobre su relación con el intendente, Rucci aseguró que es “normal” y remarcó que su prioridad es la defensa de los puestos de trabajo. “Cada uno tiene que cumplir su rol, a mí me interesa que se garantice la continuidad laboral”, concluyó.

F: Radio 7

LA RESPUESTA DE ALVAREZ

“Resulta llamativo que genere malestar una publicación cuyo único objetivo es solicitar el cumplimiento de lo oportunamente establecido y presentado. No se trata de una situación reciente: en lugar de los cuatro años previstos, han transcurrido ya nueve, lo que refuerza la necesidad de su efectiva concreción.

Asimismo, cabe preguntarse por qué el proyecto fue presentado en el marco del aniversario del pueblo y en la Municipalidad, si —según se plantea ahora— ese no era el ámbito correspondiente. Esa instancia le otorgó visibilidad institucional y generó expectativas concretas en la comunidad, lo que vuelve aún más necesario avanzar en su cumplimiento.

No es de mi interés participar en instancias protocolares ni de exposición pública; por lo tanto, no considero necesario cursar invitaciones en ese sentido. La resolución con la correspondiente declaración de interés fue entregada en mano en su momento, lo cual entiendo suficiente para su conocimiento y aplicación.

Los procedimientos dentro de la Municipalidad se encuentran claramente definidos, por lo que no deberían existir inconvenientes para avanzar en lo que corresponde y en lo que fuera necesario y con los tiempos municipales, al respecto no tengo problemas en colaborar, dentro de mi humilde alcance.

Asimismo, resulta contradictorio manifestar desconocimiento sobre mi persona y, al mismo tiempo, otorgar relevancia a mi intervención. En cualquier caso, si se trata —según sus palabras— de alguien desconocido, no debería generarle molestia ni demandarle tiempo de respuesta.

Sin otro particular, reitero que lo único solicitado es el cumplimiento de lo presentado ya reiteradas veces.

Culpar al municipio, es un montón”.