Avanza en Catriel la investigación por un intento de homicidio

Efectivos de la Comisaría 9° de Catriel realizaron un allanamiento en una vivienda del Barrio 400 Viviendas en el contexto de una causa judicial caratulada como investigación por tentativa de homicidio, procedimiento que arrojó resultados positivos con el secuestro de municiones, teléfonos celulares, prendas de vestir y elementos punzocortantes.

La medida judicial se concretó este miércoles por la tarde bajo las directivas de la Unidad Fiscal Descentralizada de Catriel. El operativo contó con el trabajo articulado del personal de la Brigada de Investigaciones y peritos del Gabinete de Criminalística.

Durante la inspección del inmueble, los peritos realizaron tareas de planimetría, registros fotográficos y el levantamiento de muestras biológicas mediante hisopados. En el lugar, las fuerzas de seguridad incautaron cuatro cartuchos de arma de fuego calibre 12, dos cuchillos, un teléfono celular y prendas de vestir con manchas rojizas presumiblemente hemáticas.

La totalidad de los elementos secuestrados fue puesta a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para el desarrollo de las pericias de laboratorio correspondientes, incorporándose al legajo que busca esclarecer las circunstancias del hecho investigado.

La causa está a cargo de la Fiscal Analìa Dìaz.