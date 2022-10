Catriel: familiares piden internar a «Titino»

Ya es conocida la situación del amigo Titino. También hemos hablado sobre el tema con el respeto y la prudencia que el caso merece. Hemos pedido que por favor si lo quieren “NO” le den dinero porque lo utiliza parta comprar alcohol.

Indudablemente es una persona que tiene una enfermedad y debe ser tratado.

Cada vez que se lo interna en lugares especializados él se recupera y realmente es otra persona. Pero desde hace poco más de un año que ha regresado a la localidad, deambula por las calles pidiendo dinero para comprar vino o directamente pidiendo que le den alcohol. Y cada jornada termina totalmente borracho y durmiendo en cualquier lado, (varias veces en la calle o comisaría).

Entendemos que la gran mayoría de la población le tiene un gran aprecio, es un muy buen muchacho pero deber ser tratado donde y como corresponde.

Ojala que tomen cartas en el tema y no esperemos una tragedia.

La sobrina de Titino (Luz Escalona), escribió lo siguiente en su muro de Facebook:

“Hola gente de Catriel, Soy sobrina de Miguel muñoz mas conocido, Como (Titino), Hago esta publicación con el fin, De que si nos pueden ayudar a juntar firmas o Cualquier tipo de solución Para que el sea internado nuevamente, , Ya no podemos seguir luchando con esta situación,, mi abuela Está cansada, toda la vida la lucho y la sigue luchando con el,.. ahora esta insostenible.

No hace caso, Eh nos insulta cuando no le damos Cigarrillos o algo, no es malo cuando anda fresco, como todo sabemos el tiene problemas con el Alcohol.. La policía y salud mental hacen lo que esta a su alcance pero no les hace caso!!

Ultimamente esta incontrolable, Y necesitamos ayuda, no queremos que algún día pase a Mayores! la INTENDENTA que tanto amor tiene Por su Catriel, Que se mueva o de una solución a este caso!!. Si pueden etiquetar a las Radios intendenta, Etc

Gracias!! Familia muñoz”.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...