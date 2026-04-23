Catriel: Imputaron a una mujer por agredir a un médico en un centro de salud

La Fiscalía le formuló cargos a una mujer que ingresó a un centro de salud, causó destrozos y agredió a un médico. Quedó habilitada la etapa penal preparatoria y podría enfrentar un juicio.

En una audiencia virtual realizada en el Foro Penal de Cipolletti, el fiscal del caso imputó a la mujer por los delitos de amenazas simples en concurso real con lesiones leves y daños a título de autor.

Según relató la parte acusadora, los hechos ocurrieron el 25 de agosto del 2025, alrededor de las 8:30, cuando la imputada ingresó al Centro Comunitario de Atención Médica del Barrio 4 Esquinas, ubicado sobre calle Perú N.º 663.

En ese lugar, la mujer se dirigió hacia una de las enfermeras exigiendo que la atiendan sin turno previo y que le extiendan una receta. Ante la negativa por parte del personal de salud, la imputada se tornó altamente violenta, insultando y despotricando contra los trabajadores.

En ese momento salió de su consultorio un médico y le pidió que se calme y aguarde, dado que se encontraban atendiendo a pacientes que tenían turno previo. La mujer se fue, dando un portazo, pero a los pocos minutos regresó más alterada.

Según la denuncia, ingresó gritando e irrumpió dentro del consultorio dándole una patada a la puerta, ocasionando un hueco en la misma. Adentro, se abalanzó sobre el escritorio y tiró al piso todo lo que se encontraba allí: historias clínicas, elementos de oficina e instrumentos médicos utilizados para atender a los pacientes.

Propinó amenazas al médico que se encontraba en el lugar, y con la intención de causarle un daño en el cuerpo y/o en la salud, le arrojó un instrumento médico que estaba sobre el escritorio, golpeándolo en la zona del pecho, ocasionándole una lesión de carácter leve.

Luego, la mujer se retiró del lugar, golpeando nuevamente la puerta de acceso.

El defensor oficial, quien asistió técnicamente a la imputada, no cuestionó los hechos ni la calificación legal.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.