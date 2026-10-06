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Catriel: La Policía incautó una moto armada con partes robadas

C25N
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Catriel: La Policía incautó una moto armada con partes robadas

Efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) secuestraron este lunes en Catriel una moto que circulaba con un cuadro con pedido de secuestro por robo y un motor perteneciente a otro rodado con prohibición de circular.

El procedimiento se realizó en las calles La Paz y Birmania, dentro del Barrio Preiss, cuando los uniformados procedieron a la identificación de un joven que transitaba a bordo del vehículo.

Al momento de verificar los números de chasis y motor, el personal policial constató que las numeraciones no correspondían entre sí.

Tras la consulta realizada a las bases de datos a través del Centro de Emergencias 911, se confirmó que el cuadro perteneciente a una Honda CG 150 registraba pedido de secuestro por el delito de robo, mientras que el motor correspondía a una Motomel 150 con prohibición de circular.

Ante la irregularidad, se solicitó la presencia de personal de la Comisaría 9° para concretar el traslado del conductor y del rodado a los asientos de la unidad.

En el hecho tomó intervención la fiscal de turno quien dispuso el inicio de las actuaciones judiciales por el delito de encubrimiento y el secuestro de la moto, que quedó a disposición de la Justicia.

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