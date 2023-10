Catriel: le robaron el auto mientras dormía

Ocurrió en Barrio 25 de Mayo esta madrugada. Según expresó la daminificada, se trataría de 2 o 3 masculinos que merodeaban en zona de 400 viviendas ya que algunos vecinos afirman que serían los mismos que suelen robar ruedas de autos estacionados.

Lo llamativo es que todo ocurrió mientras la familia dormía en la parte superior de la vivienda. Los malvivientes lograron ingresar y sustrajeron las llaves del auto que se encontraba en la cochera. Forzaron el portón eléctrico y se llevaron el Volkswagen Fox rojo.

Alicia Mora (damnificada) habló con FM Alas: “Levantarnos y encontrarnos con que mientras dormíamos ingresaron a casa es una sensación horrible, han logrado ingresar a casa, no se llevaron más que las llaves y luego el auto. Es llamativo porque los vecinos dejan autos afuera y eligieron llevarse el mío que estaba guardado, entendemos que tal vez buscaban otras cosas y decidieron de golpe hacer este robo, porque ni la cartera mía que estaba a mano se llevaron”. “La información sería que hay gente local que pasa datos, según vecinos se los vio en 400 Viviendas con un criquet y terminaron entrando a casa, es raro, hay otros autos mas a manos que quedan afuera”.

“Este es un auto que no es de alta gama. Ahora vivimos con miedo porque entraron a casa como si nada”.

“Lo policía no pudo salir a buscar porque no tienen ningún vehículo, me atendieron de diez pero no tienen recursos, más que acercarse a casa en sus vehículos particulares y tomar huellas y continuar con la investigación”.

“Es vivir con incertidumbre en Catriel, no podes salir a caminar, no podes dormir tranquilo. Rescato la labor policial, ellos no tienen la obligación, ni necesidad de moverse en autos propios, pero aún así lo hacen, valoro eso”, dijo Mora

“No quiero ni pensar que sucedería si te despertás en ese momento cuando los delincuentes están adentro de tu casa, lo que nos puede llegar a suceder”, finalizó

El auto robado es un Volkswagen Fox, dominio (PGX 211) color rojo, 5 puertas.

(Foto ilustrativa)