Mejora la mujer golpeada por su pareja. Habló su abogado

La joven Natalí Ayelén Ayala golpeada por su pareja el pasado 1° de febrero se encuentra internada en el hospital “Cecilia Grierson” presentando una leve mejoría. Ya no necesita asistencia respiratoria.

Así lo confirmaron autoridades de salud y el abogado Angelo Zamataro Amaranto.

El hecho ocurrió en su domicilio de las 200 viviendas cuando el hombre la golpeó salvajemente con una maza. La joven permaneció internada en el hospital de Gral Roca en la Unidad de Terapia Intensiva hasta el pasado martes en que fue derivada a Catriel debido a su mejoría.

El golpeador está detenido con prisión preventiva por cuatro meses hasta el juicio donde será acusado de “intento de femicidio en grado en tentativa con alevosía”.

En diálogo con radio “Alas”, el abogado de la víctima abordó el tema y se refirió a las preocupantes estadísticas sobre violencia en Catriel.

“La intención del victimario claramente fue con intención de matar, es una causa delicada, con niños presenciando el hecho. No tengo dudas que es un intento de femicidio, agravado por el contexto familiar y de género” expresó el abogado de la familia

“Estoy seguro que este hombre perpetua no va a tener, porque tengo la esperanza de que ella sobreviva a esto y en eso hay ya que hurgar en la justicia argentina para encontrar los porqué. El mismo código penal tiene sus límites, tenemos que demostrar que ella no murió pero no quita la intención del victimario de asesinarla mientras dormía”.

“Queremos saber que más sucedió en el medio con este hombre y sus compartamientos hasta llegar a cometer el acto de intento de femicidio”.

“Hay que pasar en claro el perfil de este violento. Después del acto sale caminando, toma un taxi y pide al conductor que ponga la radio para saber si ya se hablaba algo. Es un perfil criminal”.

“Catriel presenta muchos casos lamentablemente de violencia de género y abusos sexuales, entre ellos contra niños”.

“Catriel una de las ciudades con las peores estadísticas en abuso y violencia de género, es aberrante”.

“Tengo dos casos recientes, un papá que abusó de su hijo y un abuelo que habría abusado de dos nietos”.

“La gente debe entender que los nombres de los acusados no podes darlos a conocer, porque estigmatizás a las victimas”

“Uno ve la edad de los chicos en cámara Gesell y te pone la piel de gallina lo que escuchás, lo que ves, es aberrante”.

“Yo creo que desde la política, desde los organismos competentes hay que comprometerse más con estos temas. Las víctimas están totalmente desamparadas”. Finalizó el abogado Angelo Zamataro Amaranto

Intento de femicidio en Catriel: prisión preventiva para el acusado

El hombre acusado de atacar a su pareja en Catriel permanecerá detenido con prisión preventiva.

El episodio ocurrió ayer en un departamento de las 200 Viviendas de la localidad.

La fiscalía sostuvo que el imputado agredió fuertemente a la víctima con un martillo en la cabeza, en un contexto de violencia de género.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este sábado al mediodía y en ese contexto la fiscalía acusó a Cristian Vallejo por el delito de tentativa de femicidio agravada por la relación de pareja que mantenían y por la violencia de género.

La parte acusadora informó en la audiencia que el episodio ocurrió el viernes 3 de febrero alrededor de las 13 horas en un departamento de las 200 Viviendas de Catriel.

En esas circunstancias el imputado habría atacado a la víctima con un martillo, del tipo maza. El golpe se dirigió hacia la cabeza de la mujer y le provocó, además de la pérdida de conciencia, hundimiento de cráneo y desprendimiento de material encefálico. Fue derivada a un hospital del Alto Valle y se encuentra en estado grave con posibles consecuencias neurológicas.

La fiscalía enumeró toda la evidencia recolectada hasta el momento, no solo los testimonios de las personas que intervinieron en un primer momento y que llamaron a la policía y a la ambulancia.

También se mencionaron objetos secuestrados e imágenes de una cámara de seguridad.

Se solicitó en la audiencia autorización para realizar dos cámaras Gesell y para peritar un teléfono celular secuestrado en un allanamiento que también se hizo el viernes.

En cuanto a la medida cautelar, se solicitó la prisión preventiva por cuatro meses fundada en el riesgo de fuga y en el entorpecimiento de la investigación. Concretamente en la posibilidad del imputado de influir en los testimonios y de obstruir la producción de la prueba.

La defensa pública se opuso y solicitó, en subsidio, una prisión domiciliaria como medida alternativa.

La jueza de garantías que condujo la audiencia dio por formulados los cargos y dictó la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario por el plazo de cuatro meses.

Resolvió la medida cautelar en el temor fundado no solo de la víctima sino también de los testigos. Consideró la actitud desarrollada por el acusado luego del hecho, la presunción de fuga y circunstancias concretas que se advirtieron durante la investigación.