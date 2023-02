El Catriel Rugby inicia con la Pre-Temporada y vos podes ser parte

Catriel-Desde las redes sociales del club Catrielense se dieron a conocer las opciones de pre temporada, tanto en las disciplinas rugby, como hockey, en sus distintas categorías.

En el caso de rugby, “juveniles masculinos” comenzarán la pre temporada el 6 del corriente mes, los días, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20hs en B° YPY a cargo del Prof. Alex López (2994120747)

En tanto, la temporada en Hockey, para las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19, Primera damas y Caballeros, comienzan el próximo 3 del corriente mes en B° YPF a las 20hs (2995812442)

En rugby femenino la pretemporada comenzará el 7 de febrero a las 21hs, tanto para el plantel superior como en juveniles, a las 21hs en instalaciones del CRC a cargo del Prof. David Perez (contacto Mayores: 2994199265, Juveniles: 2996858125)

Por su parte el Plantel Superior Masculino, inició la pre temporada el pasado 30 de enero en B° YPF desde las 21hs a cargo del Prof. Federico Suárez (2995092471)