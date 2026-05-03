Gral Alvear: presentaron La Fiesta Nacional de la Ganadería

El pasado sábado, la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería tuvo su presentación oficial ante el público en el kilómetro cero de General Alvear, replicando lo ya realizado en Ciudad de Mendoza y San Rafael. La actividad sirvió como anticipo de lo que se vivirá del 6 al 10 de mayo en el Predio Ferial ubicado en Ruta 188 y Calle 7.

La jornada comenzó pasadas las 9 de la mañana con el encendido de los fuegos a cargo del equipo de asadores encabezado por Claudio Lorenzo, quienes iniciaron la cocción de los tradicionales costillares a la llama, uno de los principales atractivos del evento. En simultáneo, el grupo encargado de las tortas fritas comenzó a elaborar las primeras tandas para el público, que pese a las bajas temperaturas se acercó desde temprano y colmó el lugar.

Con el correr de las horas, el clima se volvió más agradable y la música comenzó a tomar protagonismo con la presentación del grupo folclórico De Buena Cepa. La joven banda ofreció un repertorio que incluyó zambas y propuestas participativas para el público, adelantando lo que será su actuación el miércoles 6 en la apertura de la Peña, donde compartirán escenario como teloneros de Los Manseros Santiagueños.

En diálogo con el streaming oficial, Germán Herrada, presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, destacó la importancia de este tipo de iniciativas: “Consideramos fundamental acercar la Fiesta a la gente. Queremos mostrar todo el trabajo que hay detrás y lo que se podrá disfrutar en los próximos días”.

Durante la mañana y el mediodía, los pasteles fritos también fueron protagonistas, no solo entre los asistentes, sino también entre automovilistas que transitaban por la zona y se detenían para adquirirlos. La propuesta se completó con la presencia del stand de Turismo municipal, donde se ofrecieron vinos locales, sumando identidad regional a la jornada.

El momento más esperado llegó cerca de las 13 horas con el tradicional corte de costillar, encabezado por autoridades y representantes de distintas instituciones. Participaron Germán Herrada junto a directivos de la organización, funcionarios municipales, referentes del turismo local y representantes vendimiales y de la fiesta.

Además del aspecto festivo, la presentación permitió evacuar dudas del público sobre la programación. Uno de los puntos más destacados fue la modificación en el inicio del evento, que este año comenzará el miércoles al mediodía, permitiendo disfrutar durante más tiempo de la Expo Comercial con acceso gratuito. El acto inaugural está previsto para las 12.

La venta de entradas también generó gran interés. Muchos asistentes se dirigieron posteriormente a los puntos habilitados para adquirir tickets para las noches de Peña, la Fiesta central del sábado y los últimos números disponibles para el Almuerzo Tradicional, que incluye el sorteo de una camioneta Ford Ranger 0 km.

Desde la organización informaron además que se han habilitado nuevos puntos de venta en distintas localidades, facilitando el acceso del público a uno de los eventos más importantes del oeste argentino.

La presentación en el kilómetro cero dejó en claro que la expectativa es alta y que la Fiesta Nacional de la Ganadería se prepara para vivir una nueva edición con gran convocatoria, tradición y propuestas para toda la familia.

(FMRaíces)