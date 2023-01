La pista del Aeroclub Catriel fue habilitada pero no hay recursos para mantenimiento

La pista del Aeroclub Catriel fue habilitada pero no hay recursos para...

El Presidente del Aeroclub Catriel; Luis Liberatore habló con C25N/ FM Alas, mostrando por un lado su alegría por la habilitación del Aeródromo local tras 5 años de esfuerzos, mientras espera su inauguración formal. Pero la negativa no se aleja de la institución debido a la falta de mantenimiento de este espacio, no por el esfuerzo, sino por el poco interés que demuestran algunos funcionarios y parte de la sociedad, quienes no dan cuenta de la importancia de contar con una pista de aterrizaje para aviones sanitarios u otros. Según las palabras del propio Liberatore

-Comenzamos el año con una linda sorpresa, no solo decir que Catriel ya cuenta con un aeroclub adecuado para que por ejemplo pueda aterrizar una aeronave de carácter sanitario, tan necesario en ciertas ocasiones. Además, confirmar que nuestra pista de aterrizaje ya tiene toda la aceptación técnica, apareciendo en las cartas aeronáuticas de nuestro país

De esta manera el Aeródromo pasa a ser público, administraremos en conjunto con la Provincia desde la parte aeronáutica en conjunto con el Aeroclub Catriel. Esto deja a las claras que todo lo trabajado en los últimos años, el esfuerzo realizado, la colaboración prestada hoy muestran que el Aeroclub local es una realidad.

“La pista de aterrizaje de Catriel, tiene100 metros longitud por 30 mts de ancho, así figura en la carta aeronáutica de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil)

Ahora, resta organizar con Provincia y Municipio tras la visita del Director Nacional de Aeronáutica, quien nos pondrá al tanto de los requerimientos finales en infraestructura y reglamento, darle forma a estas cuestiones para poder así darle forma final a este proyecto y realizar la inauguración oficial, la cual sería en breve.

Seguramente tras darle forma al espacio físico para recibir una aeronave, ahora nos pone un poco nerviosos el hecho que necesitamos colaboración para construir sanitarios y en especial el mantenimiento de la pista, esto último es hoy lo que nos apura, porque no estamos logrando conseguir la forma de tener un riego continuo, lo hacemos con baldes por ejemplo. Lo que los políticos y la comunidad en general deben entender que tener en funcionamiento como el Aeroclub no es algo de unos pocos, sino de todos, el beneficio es enorme para la comunidad.

“Todavía no logramos despertar claramente a algunos funcionarios, que podrían gestionar. Las colaboraciones, sea agua, maquinaria sigue siendo de particulares”

“Hace 5 años tal vez algunos no creían en esto, pero ya estamos tan avanzados que es ilógico no culminar este esfuerzo que para toda la comunidad. Están todos invitados, necesitamos el apoyo de todos”

