Ministro de Salud en Catriel: «mejorar la capacidad de respuesta y modernizar el sistema sanitario local»

Demetrio Thalasselis visitó el Hospital Cecilia Grierson, donde oficializó la designación del doctor César Kremmer como nuevo director. El funcionario provincial adelantó la incorporación de tecnología, implementar nuevos protocolos de atención y el fortalecimiento de la prevención para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario local.

En dialogó con FM Alas, habló sobre los principales desafíos que enfrenta la salud pública, las necesidades del hospital local y las estrategias que pretende implementar el Ministerio para mejorar la atención de los pacientes.

Destacó además la importancia de fortalecer la medicina preventiva, incorporar herramientas tecnológicas y avanzar hacia un modelo sanitario que permita resolver una mayor cantidad de consultas y tratamientos en la propia localidad, reduciendo la necesidad de derivaciones a centros de mayor complejidad.

Nuevos protocolos y mayor capacidad de respuesta para el hospital

Consultado sobre las necesidades del Hospital Cecilia Grierson, el ministro explicó que la visita estuvo acompañada por integrantes del equipo provincial de Salud vinculados a las áreas de calidad de atención, enfermería y gestión sanitaria.

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos centrales es mejorar la organización y el funcionamiento de los servicios.

«Tenemos que trabajar en protocolos de atención, en el nuevo modelo de atención, en la información para la gestión y en tener datos estadísticos de la procedencia de los pacientes», expresó.

Según explicó, esta información permitirá evaluar el funcionamiento de los centros de atención primaria, identificar las principales demandas sanitarias y orientar los recursos hacia los sectores donde resulten más necesarios.

Otro de los objetivos es aumentar la capacidad resolutiva del Hospital de Catriel, es decir, fortalecer sus servicios para que determinados estudios, diagnósticos y tratamientos puedan realizarse localmente.

Incorporación de tecnología para prevenir enfermedades

Uno de los anuncios realizados por Thalasselis fue la llegada de un equipo de videocolposcopía digital, tecnología que permite observar lesiones del cuello uterino y registrar imágenes para su seguimiento en la historia clínica.

«Trajimos un equipo de videocolposcopía digital, donde se puede ver en un televisor y grabar en historias clínicas lesiones del cuello de útero», explicó.

El ministro destacó que la detección temprana, acompañada de la vacunación, constituye una herramienta fundamental para prevenir el cáncer de cuello uterino.

También remarcó la importancia de los controles mamográficos periódicos, el seguimiento de pacientes con diabetes y el control de la hipertensión arterial.

En ese contexto, señaló que mejorar la prevención permitirá disminuir complicaciones asociadas a accidentes cerebrovasculares, infartos, insuficiencia cardíaca y enfermedades renales que pueden requerir diálisis.

«Las próximas generaciones van a llegar a los 100 años»

Durante la entrevista, el ministro también se refirió a los cambios demográficos y a la necesidad de preparar el sistema sanitario para una población cada vez más longeva.

Thalasselis consideró que las próximas generaciones podrían alcanzar una expectativa de vida cercana a los 100 años, lo que representa nuevos desafíos para la atención de los adultos mayores.

«Creo que, sin duda, la próxima generación va a llegar a los 100 años, con todo lo que eso implica», manifestó.

En ese sentido, explicó que las políticas sanitarias deben comenzar desde la primera infancia, promoviendo hábitos saludables, actividad física, educación y prevención.

«Nosotros, actuando en la infancia, con acciones de promoción, de prevención y educando en la salud, podemos tener un envejecimiento mejor», sostuvo.

El funcionario comparó este proceso con los avances logrados en materia de conciencia ambiental, destacando que los cambios culturales sostenidos desde la educación pueden generar importantes beneficios a largo plazo.

El desafío de mejorar la atención sanitaria en Catriel

Hacia el cierre de la entrevista, Thalasselis insistió en que la modernización del sistema de salud no depende exclusivamente de incorporar equipamiento, sino también de optimizar los procesos de atención y contar con información precisa sobre la población.

En ese marco, adelantó que la Provincia dispone de herramientas tecnológicas diseñadas para mejorar la gestión sanitaria y que se busca incorporarlas al funcionamiento del hospital local.

«Es el momento de ponernos a hacerlo y ver cómo lo hacemos, a cuántos pacientes llegamos», expresó.

La asunción del doctor César Kremmer abre así una nueva etapa de conducción en el Hospital Cecilia Grierson, con el desafío de fortalecer la atención primaria, mejorar los servicios y ampliar la capacidad de respuesta para los vecinos de Catriel.

La visita del ministro dejó como principales lineamientos la incorporación de tecnología preventiva, la actualización de protocolos y el fortalecimiento de la gestión hospitalaria, medidas cuya implementación será fundamental para evaluar los avances concretos del sistema de salud pública local.