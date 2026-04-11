Río Negro baja hasta un 71% las multas por exceso de velocidad

El Gobierno de Río Negro redujo hasta un 71% el valor de las multas por exceso de velocidad en rutas nacionales y provinciales, con un nuevo esquema que diferencia las sanciones según la gravedad de cada infracción y deja atrás el monto único que regía hasta ahora.

La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck a través del Decreto 365/26, que modifica el sistema vigente para hacerlo más proporcional y razonable. Hasta el momento, cualquier infracción por superar la velocidad máxima permitida tenía una multa fija de 350 Unidades Fijas, equivalente al valor de 350 litros de nafta YPF Infinia, lo que hoy representaba casi $700.000.

Con el nuevo sistema, quien exceda hasta un 30% la velocidad máxima pagará 100 Unidades Fijas (cerca de $200.000), lo que representa una reducción del 71,4% respecto del esquema anterior. Si el exceso supera ese margen, la multa asciende a 200 Unidades Fijas (unos $400.000), una baja del 42,9%. Así, se incorpora un criterio más justo: las infracciones leves tendrán una sanción menor, mientras que las más graves seguirán recibiendo una penalidad más alta.

Controles activos y radares señalizados

El sistema de control de la Agencia Provincial de Seguridad Vial se mantiene activo en toda la provincia. Todos los cinemómetros están debidamente señalizados, lo que permite anticipar los controles y fomentar una conducción responsable.

Las velocidades máximas vigentes en los puntos controlados son las siguientes:

Ubicación de radares y velocidades máximas permitidas

* Ruta Nacional 22

Villa Regina: 2 radares – 80 km/h

Cervantes: 1 radar – 110 km/h

Río Colorado: 2 radares – 60 km/h

* Ruta Nacional 151

Cipolletti: 2 radares – 60 km/h

Cinco Saltos: 2 radares – 60 km/h

Sargento Vidal: 2 radares – 60 km/h

* Ruta Nacional 250

Lamarque: 2 radares – 60 km/h

* Ruta Nacional 3

Viedma: 2 radares – 80 km/h

Sierra Grande: 2 radares – 60 km/h

Los dispositivos están ubicados en sectores donde se busca reducir riesgos, como accesos urbanos o tramos con alta circulación. Cualquier nuevo radar será informado previamente y contará con la señalización correspondiente.

El nuevo esquema no implica una relajación de los controles, sino un cambio de enfoque: se mantiene la prevención, pero con reglas más claras y sanciones acordes a cada situación. De esta manera, se busca un equilibrio entre seguridad vial y sentido común, sin resignar el objetivo principal de cuidar vidas en las rutas rionegrinas.