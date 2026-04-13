Rutas 151 y 22: Río Negro y Nación avanzan en un nuevo esquema

El Gobernador Alberto Weretilneck mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro del Interior, Diego Santilli, para avanzar en un nuevo marco jurídico y operativo para las rutas nacionales 22 y 151. Se trata de dos vías estratégicas para la producción, la integración y la vida cotidiana de las y los rionegrinos.

El eje del encuentro estuvo puesto en definir un esquema de funcionamiento con reglas claras y responsabilidades precisas, que permita dar respuestas concretas a una demanda histórica de los rionegrinos. Son dos rutas centrales para la vida económica y social de la provincia, fundamentales para el movimiento de la producción y la conexión entre localidades.

En ese marco, Weretilneck planteó la necesidad de avanzar con una mirada federal que contemple las particularidades de la provincia y permita destrabar soluciones de fondo. “Estamos trabajando para ordenar el funcionamiento de estos corredores y garantizar que tengan un esquema claro, previsible y acorde a lo que nuestra gente necesita para crecer y desarrollarse”, expresó.

Además, se trabajó en una agenda conjunta vinculada al registro de las personas, con el objetivo de modernizar procesos, agilizar trámites y mejorar la atención en toda la provincia, como parte de una política de gestión orientada a servicios más eficientes y cercanos.

El encuentro se inscribe en una estrategia sostenida de la Provincia para ordenar lo que hace falta, defender los intereses rionegrinos y consolidar un rumbo claro, con decisiones que impactan directamente en la vida cotidiana y en el desarrollo provincial.