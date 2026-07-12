12 de Julio, Dia de la Mujer Petrolera

Fue la Legislatura Municipal de Catriel en el año 2013 quien dispuso que el 12 de Julio de cada año sea el “Día Municipal de la Mujer Petrolera”, años más tarde la legislatura Rionegrina lo ampliaría a toda la provincia por medio de la ley N° 4960.

Esta fecha resulta cara a la comunidad petrolera, que para cada 12 de Julio recuerda a Alejandra Rubbo, quién perdió la vida en un trágico accidente en el año 2000 en inmediaciones de Peñas Blancas, mientras regresaba de realizar tareas como trabajadora de la industria petrolera.

Alejandra Rubo. Dio origen al Dìa de la Mujer petrolera

Este día busca recordar a Alejandra, al tiempo que pretende revalorizar y reconocer el rol de las mujeres en la industria.

En el marco del Día de la Mujer Petrolera, en Luis Arceo SRL reafirmamos nuestro liderazgo en la inclusión y desarrollo profesional de la mujer en el sector.

Hoy, de un equipo total de 257 personas, contamos con 145 mujeres (16 en administración y 129 en operaciones), representando el 56,42% de nuestra fuerza laboral. En paralelo, 112 hombres (14 en administración y 98 en operaciones) complementan nuestros equipos. Hemos sido pioneros en derribar barreras y fomentar la equidad.

Desde roles operativos hasta posiciones estratégicas, la participación femenina ha sido clave para nuestra competitividad, innovación y excelencia. Acompañamos a cada mujer con oportunidades de desarrollo y formación, convencidos de que el futuro energético se construye con igualdad de talento y compromiso.

En Luis Arceo SRL, la diversidad es parte de nuestra identidad y de nuestro éxito.