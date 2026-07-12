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Catriel: desarticulan punto de venta de drogas

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Catriel: desarticulan punto de venta de drogas

Personal de la División Toxicomanía y Leyes Especiales de Catriel llevó adelante un allanamiento con resultados positivos, en el marco de una investigación que se extendió durante 50 días y permitió desarticular un presunto punto de comercialización de estupefacientes.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron marihuana y cocaína fraccionadas y listas para su venta. Como resultado de la intervención, cuatro personas quedaron vinculadas a una causa judicial por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes.

Asimismo, en el allanamiento fueron recuperadas tres motocicletas y un motor que registraban pedido de secuestro por robo, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

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