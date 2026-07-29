Alerta por un juguete viral cancerígeno: piden retirarlo de los comercios de la Región

Una gran alerta nacional se encendió en las últimas horas en el mercado del entretenimiento infantil tras la denuncia formal presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación.

El organismo solicitó la prohibición y el retiro inmediato de todas las góndolas del país del juguete denominado «Squeezy Dumpling», un objeto sensorial y antiestrés con forma de empanada asiática presentado dentro de una pequeña vaporera plástica, al detectarse que contiene elevadas concentraciones de benceno, una sustancia catalogada internacionalmente como cancerígena.

En las ciudades del Alto Valle y Neuquén, las jugueterías, bazares y locales del rubro ya se encuentran notificados sobre la peligrosidad del producto. Sin embargo, debido al enorme fenómeno de viralización que tuvo el juguete en plataformas como TikTok e Instagram, comerciantes de la zona confirmaron que en varios comercios locales existe una falta total de stock desde hace días.

La altísima demanda previa al festejo del Día del Niño (el próximo 16 de agosto) provocó que cientos de unidades fueran vendidas en la región antes de que se formalizara la restricción Sanitaria.

Según el informe técnico presentado por la CAIJ, el peligro del «Squeezy Dumpling» radica en que está fabricado con un polímero flexible que libera benceno, un hidrocarburo derivado del petróleo. Esta sustancia nociva ingresa al organismo por inhalación o por absorción directa a través de las palmas de las manos durante el amasado repetitivo de la pieza, sin necesidad de que el menor se lleve el objeto a la boca. La denuncia tomó como parámetro los análisis realizados en el Reino Unido por la Office for Product Safety and Standards (OPSS) y el sistema europeo Safety Gate, donde el juguete ya fue decomisado tras comprobarse que superaba cuatro veces el límite legal permitido de toxicidad, registrando 20 mg/kg frente al máximo tolerable de 5 mg/kg.

Ante la gravedad del caso, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía confirmó la puesta en marcha de un operativo de fiscalización junto a las autoridades provinciales para retirar el producto tanto de comercios físicos como de plataformas de venta en línea. Adicionalmente a la presencia del químico, los inspectores constataron graves irregularidades aduaneras y comerciales: los productos carecen del Marcado de Conformidad que garantiza las pruebas de laboratorio en el país, no identifican a la empresa importadora responsable con su correspondiente CUIT y no presentan los sellos ni advertencias obligatorias redactadas en idioma castellano.

Desde la cámara empresarial instaron a las familias a extremar los cuidados antes de adquirir regalos para el mes de la niñez. Para cerciorarse de que un juguete es seguro y legal, detallan la necesidad de verificar tres elementos indispensables en el empaque: los datos completos del importador o fabricante, las leyendas de prevención escritas en español y el código QR del sello de seguridad argentino (con las siglas AR). Si alguno de esos requisitos falta, el producto no debe ser comprado bajo ninguna circunstancia, independientemente de su popularidad o precio bajo.