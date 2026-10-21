Catriel: César Kremer asumió como nuevo Director de Hospital «Dra Cecilia Grierson»

El Hospital Área Programa Catriel “Dra. Cecilia Grierson” realizó este miércoles el acto oficial de cambio de autoridades, en el que el Dr. César Kremer asumió la Dirección de la institución, sucediendo al Dr. Alberto Bellido.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis; la secretaria de Salud, Marina Deorsola; autoridades provinciales, la intendente Daniela Salzotto, representantes institucionales, trabajadores del hospital y miembros de la comunidad.

Desde la institución destacaron «la importancia de continuar trabajando por una salud pública de calidad y dieron la bienvenida al nuevo director.

El cambio de autoridades representa una nueva etapa en la conducción del hospital, con el desafío de continuar fortaleciendo la salud pública y mejorar la atención sanitaria de los vecinos de Catriel».

ALBERTO BELLIDO

El ahora ex director del Hospital Cecilia Grierson explicó, en diálogo con FM Alas, los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado de la conducción del establecimiento. Aseguró que se trata de “una decisión personal, conversada previamente con el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis”. César Kremmer asumió como nuevo director.

Durante la entrevista con, el profesional reconoció que atraviesa un momento especial en lo personal y que la determinación fue tomada luego de evaluar las dificultades para compatibilizar sus responsabilidades familiares con las exigencias propias de la conducción hospitalaria.

«Es un momento muy especial en lo personal porque, como ya lo he comentado, he decidido dar un paso al costado en relación con temas familiares que los más cercanos de mi entorno conocen«, manifestó.

Bellido explicó que la situación demanda cada vez más tiempo y atención, lo que comenzó a interferir con sus obligaciones como director.

«Es una situación que familiarmente me está requiriendo más dedicación y tiempo, y me está empezando a interferir en mis funciones normales como directivo», sostuvo.

DR CESAR KREMER

El nuevo Director se mostró emocionado y agradecido por la confianza depositada en su persona y explicó que se encuentra en plena etapa de armado de equipos para dirigir la institución.

“Sabemos que contamos con varias falencias pero que trataremos de acomodar. Necesito de todos ustedes, necesito escucharlos. Se que cuento con todo el apoyo del Sr Ministro. De modo tal que si bien la tarea no ses fácil, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Voy a ser bastante exigente, el cargo que me han asignado así lo requiere». Dijo

Kremer es médico del Hospital de Catriel desde hace seis años y posee un vasto conocimiento del movimiento hospitalario.

MINISTRO DR DEMETRIO THAALASELIS

En diálogo con FM Alas, el funcionario provincial adelantó «la incorporación de tecnología, la implementación de nuevos protocolos de atención y el fortalecimiento de la prevención para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario local».

El funcionario provincial se expresó sobre los principales desafíos que enfrenta la salud pública, las necesidades del hospital local y las estrategias que pretende implementar el Ministerio para mejorar la atención de los pacientes.

Thalasselis destacó «la importancia de fortalecer la medicina preventiva, incorporar herramientas tecnológicas y avanzar hacia un modelo sanitario que permita resolver una mayor cantidad de consultas y tratamientos en la propia localidad, reduciendo la necesidad de derivaciones a centros de mayor complejidad». (Ver nota aparte)

APARATOLOGIA

Durante el acto se concretó la entrega de un nuevo colposcopio Standard Ekhoson S3, equipamiento destinado al área de ginecología que permitirá realizar estudios especializados y contribuir a la prevención y detección de patologías ginecológicas.