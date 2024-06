Fuerte reclamo por regalías. «Catriel está en alerta», dijo Salzotto

Ante la convocatoria de la Intendente, de realizar un abrazo simbólico a la torre petrolera, símbolo de la presencia de YPF en el descubrimiento del petróleo en la localidad, un nutrido grupo de vecinos se dio cita en el acceso sobre la Ruta Nacional 151. Reclamaron por los derechos de la localidad en materia hidrocarburífera exigiendo estar sentados en la mesa de negociaciones de las prórrogas petroleras.

De a poquito, el lugar del encuentro se fue poblando de Catrielenses memoriosos de los años de bonanza por las divisas generadas por la extracción petrolera.

Cerca de las 19:00 horas, y luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, la Intendente Salzotto tomó el micrófono con claros signos de molestia por la falta de más Catrielenses apoyando la iniciativa. Mientras se desarrollaba el acto, la ruta estuvo cortada al tránsito.

“Este abrazo simbólico que estamos haciendo los Catrielenses es para que entiendan todos los que están parados en la ruta que Catriel es la Puerta de la Patagonia, Catriel es la Capital del Petróleo y la Energía y no vamos a rescindir esos derechos. Vamos a luchar contra quién tengamos que hacerlo”.

“El estado nacional nos abandona y ustedes verán el estado lamentable de la ruta 151. El tránsito hacia vaca muerta con cargas de grandes dimensiones, el turismo que pasa todos los días y que nos dejan?”, se preguntó Salzotto

“Recibimos regalías del turismo?, recibimos regalías de la fruta?, de la pesca?, de la minería?….nooo!!!

“Sin embargo nosotros sí tenemos que coparticipar con toda la provincia las riquezas de nuestro suelo”.

“El próximo 19 de Junio nuestra ciudad va a cumplir 125 años y nosotros vamos a revalorizar y hacer entender a las empresas que vienen a explotar el recurso más rico que tenemos en el patio de nuestra casa que tienen que pagar por ello y si el gobernador no lo entiende así, los Catrielenses se lo vamos a hacer notar”.

“Que paguen lo que tienen que pagar. Nos contaminan, tapan la tierra empetrolada y siguen explotando nuestro suelo”

“Somos nosotros los que tenemos que padecer la contaminación del aire, del agua, del suelo y para colmo de males con un sistema de salud precario, sin especialidades. Los pacientes deben hacer todos los días más de 300 kilómetros en una ruta hecha pedazos para dializarse, para realizarse controles oncológicos, neurológicos y nacimientos”.

“Parece que nuestros empresarios y gremialistas no están entendiendo nada. Todos miran para vaca muerta pero van a tener que invertir acá”, exclamó molesta la jefa comunal

“Y saben qué, cuando vamos a las empresas a realizar controles, nos cierran las tranqueras. Qué miedo tienen?, si lo único que queremos saber es si tienen gente de Catriel trabajando y les pagan lo que tienen que pagar, tan simple como eso”!!

“El miércoles vamos a tener visitas provinciales y vamos a reclamar por nuestros derechos y si quieren prorrogar por 10 años negociando a puertas cerradas, muy bien, entonces que nos doblen el porcentaje de regalías”.

“Catriel no se detiene, Catriel está en estado de alerta y vamos a resistir. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, incluso a la justicia!”

“Acá debería estar toda la ciudad, empresarios, gremios, instituciones, desocupados. Es aquí donde debemos marcar nuestro interés, acá estamos peleando por todos. Con las prórrogas sepan que muchos se van a quedar sin trabajo”, dijo

“Después los voy a tener en el municipio pidiendo trabajo, vivienda, asistencia. Yo los voy a atender igual pero mucha respuesta no voy a tener porque cuando los necesitamos cada uno jugó su juego o no entendió que es con todos o n o es. O es el trabajo para todos o no es, o es la ruta que queremos todos o no es..”

“Vamos a seguir mostrando quiénes somos y como estamos dispuestos a luchar por lo que nos corresponde y nos pertenece”, finalizó una encendida Salzotto

Luego del acto, los vecinos extendieron una gran bandera Argentina y caminaron los varios kilómetros que separa la ruta 151 de la ciudad.