Catriel: hombre herido con arma blanca lucha por su vida

Ocurrió este miércoles en las primeras horas de la mañana en las 400 viviendas. El herido habría recibido al menos 4 puntazos. Se realizan allanamientos para dar con el agresor.

Según trascendió, la policía tomó conocimiento del hecho y al dirigirse al lugar se encuentra con una persona herida grave, se da intervención al personal de salud y brigada Criminalística e investigaciones. Tomó intervención la Fiscalía local en causa Tentativa de Homicidio.

Lo que se sabe hasta el momento es que por circunstancias que son materia de investigación dos hombres habrían mantenido una discusión que terminó con uno de los dos heridos de gravedad luego de recibir un ataque con arma blanca que le provocaron heridas profundas.

El hombre de unos 25 años fue trasladado de urgencia el Alto Valle y se encuentra en Terapia Intensiva.

Esta tarde se realizan tareas de inspección ocular y levantamiento de pruebas en busca de saber detalles de lo ocurrido. El agresor estaría identificado.