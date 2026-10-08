TanGo ya perfora Vaca Muerta en Río Negro: comenzó los primeros pozos en Charco del Palenque

La compañía confirmó el inicio de la perforación de sus primeros pozos no convencionales en el área Charco del Palenque. Se trata de un paso clave dentro del plan con el que busca comprobar el potencial productivo de Vaca Muerta en territorio rionegrino y definir una futura etapa de desarrollo a mayor escala.

TanGo Energy comenzó a perforar sus primeros pozos hacia la formación Vaca Muerta en Río Negro y abrió una nueva etapa en el desarrollo no convencional de la provincia.

La compañía confirmó que los trabajos ya están en marcha en Charco del Palenque, una de las tres áreas que recibió este año como Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH), junto con Jarilla Quemada y una parte de Entre Lomas.

“Ya estamos perforando”, informó TanGo Energy al comunicar el inicio de las operaciones. Su CEO, Pablo Iuliano, confirmó además que se trata de los primeros pozos de la empresa con objetivo Vaca Muerta en el bloque rionegrino y definió el comienzo de la campaña como un hito para la compañía.

La novedad es relevante porque marca el paso de los planes y trabajos preparatorios a la actividad efectiva de perforación.

EEste medio había informado en mayo que el Gobierno de Río Negro, mediante el Decreto 509/26, autorizó la cesión de áreas de Vista Energy a TanGo y formalizó la reconversión de Charco del Palenque, Jarilla Quemada y parte de Entre Lomas hacia el desarrollo no convencional.

En Charco del Palenque, la documentación oficial establece un plan piloto de dos pozos y una inversión comprometida de USD 32 millones, destinados a evaluar el comportamiento de Vaca Muerta antes de avanzar hacia una explotación de mayor escala.

La propia compañía había completado previamente la primera etapa de obras en la locación y anticipado que allí comenzaría su desarrollo no convencional en Río Negro. Las tres concesiones —Charco del Palenque, Jarilla Quemada y Entre Lomas— forman parte de una fase inicial con inversiones superiores a USD 66 millones.

El objetivo: comprobar qué puede producir Vaca Muerta en Río Negro

Los pozos de Charco del Palenque tendrán una función decisiva: obtener información real sobre productividad, características de la roca y respuesta del reservorio para determinar si el área puede avanzar posteriormente hacia un desarrollo masivo.

La estrategia apunta a evaluar una zona ubicada fuera del núcleo más desarrollado de Vaca Muerta en Neuquén y extender la frontera productiva hacia territorio rionegrino.

Iuliano explicó que estos primeros pozos permitirán estudiar tanto el comportamiento durante la perforación como la productividad y respuesta posterior del reservorio. La empresa busca utilizar esos resultados para validar un desarrollo de mucha mayor escala.

El antecedente oficial muestra la dimensión potencial del proyecto.

Para Charco del Palenque, el análisis técnico incorporado al Decreto 509/26 considera que, aunque existen reservas convencionales probadas en la Formación Tordillo, el mayor potencial del bloque está asociado al desarrollo no convencional de Vaca Muerta.

Si los resultados del piloto resultan positivos, la planificación presentada contempla la posibilidad de avanzar hacia un desarrollo continuo de hasta 68 pozos en total, incluidos los iniciales, con una inversión proyectada cercana a los USD 958 millones solamente en esta área.

Río Negro busca ampliar su propia producción shale

El comienzo de la perforación también adquiere relevancia dentro de la estrategia petrolera provincial.

Río Negro todavía tiene una producción no convencional considerablemente menor que Neuquén, pero durante los últimos años comenzó a sumar proyectos que buscan comprobar hasta dónde puede extenderse económicamente la ventana productiva de Vaca Muerta dentro de su territorio.

TanGo ya opera una amplia cartera de activos en la provincia y Charco del Palenque se convierte ahora en uno de los puntos donde esa expansión comenzará a ponerse a prueba directamente con el equipo de perforación.

El desafío será comprobar que la formación puede ofrecer productividad suficiente fuera de las áreas más consolidadas de la Cuenca Neuquina y transformar recursos geológicos en reservas económicamente desarrollables.

Por eso, más allá de los dos pozos iniciales, lo que ocurra en Charco del Palenque tendrá una importancia mayor para Río Negro.

Los resultados permitirán saber si este sector de Vaca Muerta puede convertirse en otro núcleo de producción shale y habilitar inversiones por cientos de millones de dólares.

Después de meses de concesiones, inversiones comprometidas, preparación de locaciones y planificación técnica, esa evaluación ya comenzó bajo tierra: TanGo Energy empezó a perforar Vaca Muerta en Río Negro.