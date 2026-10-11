Río Negro refuerza los controles policiales por el fin de semana largo

La Policía de Río Negro desplegó operativos de prevención y controles vehiculares en Bariloche, El Bolsón, Ñorquinco, Comallo y Pilcaniyeu para reforzar la seguridad durante el fin de semana largo. Las acciones incluyeron identificación de personas, puestos fijos, patrullajes peatonales y móviles, controles sobre rutas y avenidas, y cobertura preventiva de actividades turísticas.

En Bariloche, los procedimientos se concentraron en distintos puntos de circulación, con participación de las comisarías 27°, 28° y 42°, la subcomisaría 80° y el Cuerpo de Seguridad Vial. En avenida Virreina y la Ruta Nacional 40 se identificaron vehículos y personas, mientras que en Vapor Cóndor y Modesta Victoria se controlaron nueve autos y sus conductores. También se instalaron puestos en otros sectores de la ciudad y se inició un control sobre la Ruta Provincial 77, en el área de Laguna del Trébol.

En El Bolsón el operativo incluyó presencia policial en la avenida Belgrano, en el sector comercial, además de recorridas peatonales por las avenidas San Martín y Sarmiento, donde se desarrollaban actividades vinculadas con la Oktoberfest.

Los controles también alcanzaron la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 14, y se brindó cobertura a la peregrinación de la parroquia Nuestra Señora de Luján hasta la Cascada de la Virgen, sobre la Ruta Nacional 40. Por otra parte, personal de Toxicomanía realizó un control frente a la unidad policial, sin novedades informadas.

La prevención se extendió a Ñorquinco, donde la Subcomisaría 73° dispuso recorridas peatonales y móviles, rondines en el barrio Costanera Sur y un control vehicular sobre la avenida San Martín. Las tareas se desarrollaron en paralelo con un operativo especial por el fin de semana largo, con participación de personal de guardia y efectivos recargados.

En Comallo, los efectivos realizaron recorridas preventivas por el Paleoparque y los barrios Bella Vista y Primeros Pobladores. Además, se puso en marcha un control vehicular en la intersección de avenida San Martín y Mariano Moreno.

En Pilcaniyeu, en tanto, se inició otro procedimiento sobre la Ruta Nacional 23, en el acceso a Pilca Viejo, con personal policial y refuerzo de horas de servicio.

Los controles forman parte de una estrategia de prevención territorial que busca sostener la presencia policial en calles, rutas y espacios de concurrencia durante un período de mayor circulación. La distribución de los recursos permite combinar la fiscalización vehicular con recorridas preventivas y acompañamiento de actividades que convocan a residentes y visitantes.