Catriel: Prisión efectiva para los autores del robo a un comercio

Habían participado de varios hechos delictivos en la localidad. Trascendió que la mujer ingresaba a los domicilios y dormía a sus víctimas en la conocida modalidad «viuda negra».

Un hombre y una mujer cumplirán condenas de prisión efectiva tras ser declarados culpables del robo a un comercio en Catriel. En el caso de la mujer, la pena se fijó en un año y dos meses de prisión al unificarse con una condena previa en suspenso, mientras que el hombre deberá cumplir seis meses de cárcel por su participación en el hecho.

El delito ocurrió el 2 de abril pasado cerca de las 05:50 horas, en un local comercial de la calle San Juan al 1300. Según detalló la fiscal Analía Díaz en la audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, la pareja actuó de manera coordinada utilizando una barra de hierro para romper la reja, la puerta, un vidrio y el candado de ingreso.

Una vez dentro del comercio, sustrajeron botellas de bebidas alcohólicas, fiambres y la caja registradora con dinero en efectivo. Tras el robo, escaparon e intentaron refugiarse en una vivienda ubicada a 50 metros del lugar.

El personal policial intervino rápidamente gracias a la alerta de una testigo. Al llegar a la zona, los agentes hallaron botellas rotas y mercadería tirada en la vía pública, lo que permitió rastrear el recorrido de la pareja y concretar su detención en las cercanías.

Uno de los robos fue en esta desensa de Barrio Santa Cruz

Ambos condenados contaban con antecedentes penales computables al momento del hecho. Ella cumplía una pena en suspenso desde el mes de marzo y él agotó una pena en suspenso en el año 2021.

Durante la audiencia, el defensor oficial Rodrigo Martínez no objetó la acusación ni la calificación legal de robo simple, acompañando la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, la jueza María Florencia Caruso Martín homologó el acuerdo y dictó la condena de prisión efectiva para ambos. A su vez, dispuso el traslado a un establecimiento del Servicio Penitenciario Provincial tras la renuncia de los plazos procesales.