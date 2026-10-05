Catriel: tenía orden de captura y circulaba en camioneta con pedido de secuestro

Una camioneta con pedido de secuestro vigente fue interceptada durante un procedimiento policial realizado en Catriel. Además, uno de sus ocupantes tenía un pedido de captura solicitado por la Policía de Neuquén.

El operativo se inició durante la tarde, luego de una alerta emitida por el CRE 911 sobre un vehículo que circulaba en actitud sospechosa por el Acceso Sur, en el sector conocido como “La Torre”.

Ante el aviso, personal de la Comisaría 9° intervino e interceptó la camioneta. Al verificar los datos del rodado mediante el sistema policial, los efectivos constataron que registraba un pedido de secuestro vigente por una causa de retención indebida, requerido por la Fiscalía de Catriel.

Durante la identificación de los ocupantes, además, los policías detectaron que uno de ellos registraba un pedido vigente de captura y detención solicitado por la Policía de Neuquén.

El hombre fue aprehendido y, junto con la camioneta, trasladado a la dependencia policial para realizar las diligencias correspondientes.