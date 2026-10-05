Arena para Vaca Muerta: detectan camiones con sobrepeso en La Pampa

El dato se conoce en medio del fuerte incremento de camiones que utilizan la red pampeana para llegar a Vaca Muerta y evitan corredores nacionales deteriorados por la falta de inversión.

La Dirección Provincial de Vialidad publicó nuevas actas por exceso de peso de camiones que circulaban por rutas pampeanas, con casos que llegan hasta los 4.450 kilos por encima de los límites permitidos. Las infracciones vuelven a poner el foco sobre un problema que el Gobierno provincial viene denunciando: el creciente tránsito pesado que abandona rutas nacionales deterioradas y utiliza corredores provinciales que no fueron preparados para soportar ese volumen de cargas.

La mayor concentración de actuaciones aparece sobre la Ruta Provincial 18, uno de los corredores utilizados por los transportes que atraviesan La Pampa con destino a Vaca Muerta. En el kilómetro 57, a la altura de Doblas, los controles detectaron camiones con excesos de 2.700, 2.450, 2.100, 2.000, 1.900, 1.600, 1.500, 1.200 y 1.050 kilos, entre otros casos publicados en el último Boletín Oficial.

El mayor exceso consignado fue detectado en la intersección de las rutas provinciales 20 y 15: un transporte circulaba con 4.450 kilos por encima del peso permitido. En ese mismo puesto de control aparece otra actuación por 3.400 kilos de sobrepeso. También se registraron infracciones sobre la RP 18 en la zona de Quehué.

Las sanciones previstas van desde 293 hasta 768 Unidades Fijas (UF), cada una equivalente al valor de un litro de nafta especial del Automóvil Club Argentino de Santa Rosa. Las actuaciones todavía admiten descargo: los involucrados disponen de diez días hábiles para ejercer su defensa antes de que continúe el trámite administrativo.

MÁS CAMIONES

Las infracciones adquieren otra dimensión por el fuerte incremento del tránsito pesado que soporta la red provincial. El presidente de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas, advirtió que rutas que históricamente recibían entre 200 y 300 camiones diarios pasaron a soportar entre 700 y 900, especialmente por el movimiento vinculado con Vaca Muerta.

Una parte importante corresponde al transporte de arena para la explotación hidrocarburífera. Los camiones que unen la cuenca del Paraná con Neuquén utilizan las rutas provinciales 1, 18, 9 y 20 como alternativas a las nacionales 5, 35 y 152. La propia Vialidad pampeana atribuyó ese desplazamiento al deterioro de los corredores nacionales y a la falta de inversión del Gobierno nacional.

La RP 18 ocupa un lugar central en ese esquema. Los camiones que ingresan desde la zona de Ibicuy por la Ruta Nacional 5 pueden continuar hacia el oeste a través del corredor integrado por las provinciales 1 y 18, evitando otros recorridos nacionales. El crecimiento de Vaca Muerta convirtió así a caminos diseñados para un tránsito mucho menor en corredores habituales para vehículos de gran porte

Reclamo a Nación

El Gobierno pampeano viene cuestionando que esa mayor exigencia sobre su infraestructura sea consecuencia, en parte, del abandono de la red nacional. Un relevamiento respaldado por 14 cámaras empresariales, la UNLPam y cuatro colegios profesionales determinó que casi el 60% de las rutas nacionales que atraviesan La Pampa se encuentra en estado regular o malo. Entre los sectores más comprometidos figuran las rutas 5, 35, 143, 151, 152, 154 y 188.

La Provincia incluso reclamó a Nación la transferencia de unos 600 kilómetros de rutas nacionales, junto con los recursos para repararlas y mantenerlas. Según el planteo pampeano, esos corredores concentran alrededor del 80% del tránsito vehicular

Las nuevas actas agregan un agravante a ese escenario: las rutas provinciales no sólo absorben un volumen creciente de camiones que se desvía de corredores nacionales deteriorados, sino que algunos de esos transportes circulan además con varias toneladas por encima del peso permitido, acelerando el desgaste de una infraestructura que debe sostenerse con recursos provinciales