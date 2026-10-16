Detienen a un joven en Catriel por circular en una moto robada

Efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) secuestraron en Catriel una moto que registraba un pedido de secuestro activo por robo librado por las autoridades policiales de la provincia de Neuquén.

El procedimiento se realizó en la noche del jueves, en momentos en que el personal policial realizaba patrullajes preventivos por la zona urbana.

En la intersección de las calles Pampa y René Favaloro, los agentes interceptaron una moto Honda XR 190L conducida por un joven de 25 años.

Al solicitar la documentación para circular, el personal policial constató que el conductor no contaba con los papeles del vehículo.

Ante esta irregularidad, consultaron los datos identificatorios de la unidad en el sistema informático del 911, confirmando que la moto tenía una orden de secuestro vigente por robo dictada el 5 de febrero de 2025 por la Comisaría 19° de Neuquén.

Debido a esto, los agentes incautaron el vehículo y trasladaron al joven a las dependencias de la Comisaría 9°, donde quedó formalmente notificado e imputado por el delito de encubrimiento.

En el hecho tomó intervención la fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones judiciales correspondientes.