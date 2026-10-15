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Allanamientos por hurto y defraudación en Catriel: secuestraron prendas de vestir

C25N
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Catriel. Robo en depósito de Techint: encerraron al sereno y se llevaron un camión

Personal de la Comisaría 9° de Catriel llevó adelante este lunes dos diligencias de allanamiento en el marco de una causa judicial por hurto y defraudación, entre las 18:00 y las 19:30.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle La Pampa, donde los efectivos obtuvieron resultados positivos y secuestraron distintas prendas de vestir que serían de interés para la investigación.

Entre los elementos incautados había un chaleco negro, dos camperas del mismo color, un pantalón oscuro con franjas laterales claras, zapatillas grises marca Nike con detalles negros y un pantalón de buzo gris. Además, durante la requisa de una camioneta Honda CR-V, encontraron una gorra celeste y otro chaleco negro.

Como resultado del procedimiento, un hombre de 38 años fue imputado en la causa. En tanto, el segundo allanamiento, realizado en un domicilio de calle Chaco, entre Dinamarca y España, arrojó resultados negativos.

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