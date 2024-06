Estafa en 25 de Mayo: le sacaron más de 2 millones por Home Bankimg

Un comerciante de ésta localidad, que fue víctima de una estafa a través de si homebanking, está indignado “por la poca empatía” del Banco de La Pampa. “Hace 9 días no solo me estafaron en 2.6 millones sino que estoy sin cuenta corriente ni tarjetas para operar en mi negocio”, disparó.

El damnificado es David Paquéz quien gerencia un local de venta de motos y repuestos. “Mi negocio es modesto y con mi señora, que trabaja en un comercio, y la peleamos. Los 2.600.000 que me sacaron es una fortuna para mí”, le contó a LA ARENA.

La situación comenzó el lunes 27 de mayo. “Ese día intenté entrar a mi home banking y estaba bloqueado. Cómo hacía unos 15 días me había pasado algo parecido no me hice problemas y fui al Banco renegando porque en aquella oportunidad tuvimos que cambiar todos los datos de seguridad para restablecer la cuenta”, comentó.

“Me atendió un empleado en un box. Comenzó a revisar y me dice: se te bloqueó cuando hiciste una transferencia de 2.600.000 pesos a una cuenta del Banco Santander. Le dije que no había hecho ninguna, y ahí se alarmó. Fue a consultar con el gerente y me atendió y me confirmó que se trataba de una estafa y que vaya a hacer la denuncia a la policía”, relató.

“A partir de ahí, hasta ahora, nadie el BLP me llamó ni me contactó, cero empatía de la entidad con el cliente. Yo hace un montón de años que opero con la misma cuenta y ni siquiera se comunicaron para comentarme cómo vamos a resolver esto. Y, además, hace nueve días que no puedo operar mi cuenta corriente ni las tarjetas lo que ocasiona muchos inconvenientes”, se quejó.

“Realmente estoy angustiado porque ése dinero es una fortuna para un comerciante chico como soy yo. Y decepcionado, porque no me siento acompañado para nada”, agregó.

Así lo estafaron.

El comerciante explicó a éste diario como se produjo la situación. “Como la mayoría de la gente, entré al homebanking del Banco de La Pampa por la computadora para ver si había entrado una transferencia que esperaba. Y se ve que entré a otra página igual pero que es trucha que está colgada en Internet. Ahí me pidieron ‘una consulta de verificación del código por seguridad’ y ahí caí”, reveló.

Paquéz se queja del sistema informático del BLP. “Yo no entiendo del tema pero creo que el Banco tiene un sistema de seguridad de cuarta, estamos desprotegidos. Además, no van a poder saber adónde fue el dinero”, criticó.

“Otra cosa que no entiendo es que hace tiempo que están pasando estas estafas a través del homebanking en el Banco de La Pampa, y nadie en la entidad se preocupan por advertir a los clientes vía mensajes o correos. Cero acompañamiento, ya no sabés que pensar. Y me interesa saber quien se hace cargo de todo esto”, concluyó el comerciante.