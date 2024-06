La cara oculta de cada signo del zodiaco: Descubre su lado más oscuro

Ojalá la vida fuera simple, perfecta, llena de colores. Tiene un lado hermoso que vale la pena, incluso con todo y las caídas. Sin embargo, pocos hablan del lado oscuro, quizás porque temen reconocer esa parte mala en su interior, hay que aceptarla, todos la tienen. Aunque, hay algunos signos del Zodiaco que son más cínicos que otros en ese aspecto. Este es el ranking de los signos más malvados del Zodiaco, a los que por tu bien no deberías poner a prueba o terminarás llorando.

1.- Escorpio

¿Quieres hacerle daño a un Escorpio? Toma asiento y observa la manera en la que te destruye en minutos y sin mover un sólo dedo. Sus palabras son como cuchillos, se impregnan en lo más profundo del corazón. Escorpio por las buenas es bueno, pero por las malas puede ser vengativo, no perdona la traición ni que le causes dolor a quien ama. Tú decides si quieres su lealtad, su protección o su maldad. Una vez que la rabia lo sacude ya no se detiene, lo único que busca es que esa persona sienta por lo menos la mitad de las lágrimas que derramó, no hay más.

2.- Capricornio

Nadie nace con un mal corazón, conforme vas creciendo y vas conviviendo con otros corazones se forma la malicia. A veces, es necesaria porque si no se pone en práctica la gente te hunde, te pisotea, te usa a su antojo. Capricornio es muy disciplinado hasta para dar una lección, puede pasar del odio al amor muy rápido y una vez que está de ese lado te enseñará el arte de la manipulación. Puede ser muy despiadado, depende de cómo lo hayas tratado. Capri no se anda por las ramas, si decide sacarte de su vida, lo hace.

3.- Géminis

Dicen que la maldad es para la gente amargada y frustrada, pero no es cierto. Es para la gente que sabe emplearla a su favor, la gente como Géminis. Un signo que es capaz de sonreírte y lastimarte por la espalda. Es demasiado astuto, no lo pongas a prueba, no se le olvida nada. Cada palabra, cada gesto, cada acción que lo hirió se le graba y espera el momento justo para darte la lección. Si tiene que mentir, lo hace, si tiene que manipular, lo hace. Géminis, puede ser la mejor persona que conocerás en tu vida o la que más te hará sufrir.

4.- Leo

El corazón de Leo es tan grande, tan generoso y tan intenso, que lastimarlo es una de las peores tonterías que alguien puede hacer. Es marcar un antes y después, ya nada vuelve a ser igual. Levanta la barrera y demuestra el coraje que lleva dentro. En el momento en el que le pide ayuda a su ego ya no hay vuelta atrás, hará que te arrepientas del daño que le hiciste. Además, es muy inteligente, sabe quedar bien frente al resto, incluso siendo el malo. No pierdas tu tiempo, su creatividad es el arma perfecta para derrotarte.

5.- Virgo

¿Diabólico? Yo diría que la palabra correcta es «roto». Un Virgo que es apreciado, amado y respetado, por ninguna razón hará daño. Puede parecer distante emocionalmente, pero es muy leal cuando se trata de estar presente con la gente que ama. Sin embargo, una vez que lo decepcionan la malicia se vuelve su mejor compañía. Simplemente, no vas a tolerar sus críticas, son frías, perfeccionistas y rudas. Hará que te sientas la persona más insegura de este mundo.

6.- Aries

Todo el mundo sabe que en la vida todo vuelve, si das amor recibes amor. Sin embargo, aquellos que se dedican a amargar, a criticar y a herir, lo único que van a tener de Aries es su lado oscuro y cuando digo oscuro no estoy exagerando. Aries hierve por dentro, sus impulsos se llenan de rabia y su terquedad saca lo peor de él. Puede ser agresivo, estalla tanto que llega un momento en el que ni él se puede controlar. No tienes idea de lo que es capaz de hacer con tal de defender lo que ama. Detesta las injusticias.

7.- Sagitario

La maldad es tan humana, pero tratamos de esconderla. El malo del cuento no es querido, es señalado y juzgado cruelmente. Sin embargo, eso es algo a lo que Sagitario ya está acostumbrado, a recibir miradas por su manera de vivir. Mientras no te metas en su vida la fiesta estará en paz, pero si le sacudes las emociones, si destilas tu veneno o le dices cosas hirientes, debes estar preparado para la peor de sus versiones. Sagi es tan optimista que hasta cuando se trata de dar una lección sabe que va a ganar. Es experto en detectar los puntos débiles, te lo prometo.

8.- Acuario

Si hay algo que Acuario tiene muy claro es que no quiere hacer lo que un día le hicieron, porque llegó a llorar de dolor. No se va a rebajar a la maldad de alguien que ni siquiera se ama a sí mismo. Le ha costado muchísimo elegirse, vivir a su manera, defender su rebeldía como para desgastar su energía en alguien que no vale la pena. Acuario lo único que te va a dar si lo hieres es su indiferencia y esa es más que suficiente para que entiendas que jamás volverás a tener su lado más bonito. Ahí es cuando más te va a doler.

9.- Piscis

El mundo ya es bastante caótico, cruel e hiriente. Basta con buscar noticias para darnos cuenta de que la maldad del ser humano no tiene límites y que lamentablemente cualquiera puede caer en las manos de alguien así. Por eso Piscis prefiere enfocarse en su mundo, en el que los sueños todavía existen, en el que escapa de toda la rabia y el odio. Un mundo en el que la compasión es la que gana. Sí, se enoja como cualquiera, pero no pierde el tiempo en dañar.

10.- Libra

Llámalo loco, ingenuo o hasta tonto si quieres, pero en el corazón de Libra no hay espacio para la maldad. No es un santo, como cualquier otra persona ha pasado por duelos en los que ha odiado, pero al final suelta. Decide que su paz es más importante que todo y prefiere alejarse antes de convertirse en una de esas personas que no valen la pena. Libra no es diabólico, pero tampoco tiene un pelo de tonto y si dañas a alguien que ama, hará que le pidas perdón de rodillas.

11.- Tauro

¿Te sorprende? Exactamente, Tauro está en el penúltimo sitio de este ranking, porque no hay odio ni maldad en su corazón. No te dejes llevar por las apariencias, puede parecer muy cortante a la hora de expresar lo que siente, pero es la persona que no te dejará a solas cuando más lo necesites. Tauro puede ser terco, posesivo, materialista, pero no anda por ahí tratando de herir a las personas. La lealtad no la necesita decir con palabras, te la va a demostrar cada vez que pueda.

12.- Cáncer

Finalmente, está Cáncer. Ese signo al que llaman rencoroso, al que dicen que cuando el diablo se le mete es mejor alejarse. Quizás es cierto, en un momento arrebatado puede decir cosas hirientes, pero es tan bueno que tiene la humildad para pedir perdón. Cáncer es muy emocional, deja que su corazón y su intuición se conviertan en sus guías y si algo le dice que es mejor dar un paso hacia atrás, lo hace. Cuando se enoja da miedo, pero no guarda rencor para siempre. Eso sí, si te saca de su vida, ya no hay segundas oportunidades.