El femicidio de Agostina Gisfman (22) fue, de acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, la forma en que Juan Carlos Monsalve (48) resolvió el conflicto de pareja que le generó su relación extramatrimonial con la joven. Y Gustavo Alejandro Chianese (56) es el nexo que une todas las piezas.

Chianese fue detenido este martes a las 8 de la mañana en su vivienda en Cipolletti, mientras que Monsalve cayó en San Javier, la colonia agrícola junto a Viedma, en Río Negro. Allí también secuestraron un Chevrolet Prisma azul oscuro y una Chevrolet Pick Up S10 color gris claro.

De acuerdo con la investigación que expusieron el fiscal jefe Agustín García y la fiscal del caso Eugenia Titanti, Chianese tiene una gomería al lado de la Asociación de Taxis ubicada en la calle Estrada de Cipolletti. En esa misma zona hay un inquilinato en la que viven algunas jóvenes.

Además de reparar cubiertas a sus vehículos, Chianese ofrece otros servicios a los taxistas: los pone en contacto con prostitutas, dijeron los fiscales.

COMO SE CONOCIERON

Monsalve, un ex taxista que ahora se dedica a la venta de frutas y verduras, conocía a Chianese. Y Chianese conocía a Agostina.

A mediados de abril, Monsalve le pidió a Chianese que le presentara una joven para una cita sexual. Así fue que el gomero hizo que el ex taxista y la joven se conocieran.

Los fiscales relataron que fueron a un hotel, se tomaron fotos, y Agostina subió esas imágenes a whatsapp. Así fue que la esposa de Monsalve se enteró de esa relación extramatrimonial de su esposo.

Ese mismo abril, Monsalve y su esposa fueron a ver a Chianese a la casa “a ver qué iban a hacer en relación con lo que había sucedido” y que había provocado una crisis matrimonial.

La prueba de los audios

La fiscal Titanti lo dijo claramente: Monsalve empezó a buscar a Agostina para matarla, pero como no sabía dónde vivía, le encargó esa tarea a Chianese.

¿El dueño de la gomería sabía para qué la estaban buscando? Un audio de whatsapp que le envió a Monsalve el 10 de mayo a las 22.20 no deja dudas: “estuve tirando unas líneas a ver cómo puedo encontrar a esta persona… como te dije anoche, esto lleva un tiempo, un proceso… Tengo que estar muy seguro, no voy a perder mi libertad, comerme 15 o 20 años por dos pesos con 50, por lo que vos quieras hacer…”.

Y el 14 de mayo, día del femicidio, le envió otro audio:

“Te tengo buenas noticias, la encontramos, ya sabemos dónde está parando… lo único que hay que hacer es esperar, hacerle la guardia para encontrarla a ver cuándo sale, el momento justo… El tema está si lo vas a hacer vos el trabajo o lo termino haciendo yo con las personas que me están dando una mano, pero ya está localizada, falta encontrar el momento, encontrarla en el baño sin papel higiénico, para que no queden rastros, no quede nada”.

Ese audio se lo mandó Chianese a Monsalve a las 17.39.

A las 19.10, por indicación de Chianese que le prometió una cita, Agostina llegó a la rotonda de las rutas 22 y 151 de Cipolletti.

(Chianese en audiencia)

Cámaras y teléfonos

Las cámaras de seguridad la captaron en el momento en que descendió de la camioneta de un amigo, que la llevó hasta allí, y se subió a un auto color oscuro. De acuerdo con la acusación fiscal, en ese auto y en una camioneta pick up color claro estaban Monsalve y sus cómplices.

En un sector que aún no se pudo determinar, mataron a Agostina. La autopsia encontró golpes de puño en el rostro y heridas de arma blanca en el hígado, el corazón y los pulmones.

Luego la llevaron hasta el basural ubicado en las afueras de la ciudad de Centenario, rociaron el cuerpo con combustible y lo quemaron.

Una cámara de vigilancia captó a dos vehículos justo en el momento en que se produce la llamarada que, según los investigadores, fue la que provocó el inicio de la combustión. Uno de los vehículos regresó en dos oportunidades, antes de la medianoche del viernes.

En coincidencia con los videos, y a las mismas horas, las antenas de celulares tomaron el tráfico de datos del teléfono de Monsalve en la rotonda de Cipolletti, en el tercer puente, en el Parque Industrial y en el sector donde apareció el cuerpo.

El juez Cristian Piana impuso 8 meses de prisión preventiva a Gustavo Alejandro Chianese, dueño de una gomería en Cipolletti y acusado de partícipe necesario en el femicidio de Agostina Gisfman, ocurrido el 14 de mayo pasado.

El otro imputado, Juan Carlos Monsalve, está acusado de ser el autor material. Fue detenido en San Javier, Río Negro, y será trasladado en los próximos días a Neuquén para la audiencia de formulación de cargos.

De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, al menos una persona más participó del femicidio.

Agostina fue asesinada a golpes y puñaladas, y su cuerpo fue incinerado para borrar pruebas.

Monsalve, según la acusación de la fiscal Eugenia Titanti y el fiscal Agustín García, la asesinó porque su esposa descubrió que había tenido relaciones con la joven.

Chianese fue el entregador, ya que presentó al imputado, ex taxista y actual verdulero, y a la víctima. Fue quien lo ayudó a encontrarla y la hizo presentarse, mediante engaños, en la rotonda donde Monsalve la pasó a buscar la noche del crimen.

El imputado pidió reiteradas veces la palabra, pero después de un breve cuarto intermedio en el que pudo hablar con el defensor oficial Mauricio Macagno, desistió de hacerlo.

Fuente: (Río Negro)

8 / 100

Me gusta esto: Me gusta Cargando...