Luana. Otra víctima de la desidia y el abandono

Luana Natalí Gallardo Leiria tenía 15 años y murió en el choque sobre la Ruta 151, cerca de Catriel. Su hermana (13) fue trasladada a Gral Roca por múltiples quebraduras. y su mamá en terapia intensiva en clínica Perón de Catriel. Los pozos vuelven a poner bajo la lupa el estado de la ruta y el traspaso a Río Negro. Los restos de la adolescente serán inhumados hoy a las 18:00 hs en la ciudad de Catriel.

El siniestro reavivó los cuestionamientos por el pésimo estado de la Ruta Nacional 151, donde los pozos habrían obligado a realizar una maniobra que precedió al impacto. En paralelo, Río Negro espera firmar el traspaso de tramos de las rutas 22 y 151 para avanzar con las reparaciones. En Catriel nadie habla de otra cosa («Esa ruta nos va a matar a todos. Hay que cortar de una vez»)

La actualización permite completar el cuadro de las consecuencias del choque entre un Volkswagen Gol y una camioneta Ford Ranger de la empresa Techint. Mientras continúa la recuperación de las sobrevivientes, la investigación deberá establecer cómo se produjo el impacto y qué incidencia tuvieron las condiciones de la calzada en la secuencia previa a la colisión.

Los pozos de la Ruta 151, en el centro de la investigación

Según el informe del Cuerpo de Seguridad Vial de Puente Dique, los vehículos quedaron sobre la banquina este, a la altura del kilómetro 104. La intervención se activó a partir de un aviso del sistema 911 RN Emergencias y convocó a policías, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil. El conductor de la Ford Ranger, de 57 años, fue trasladado a la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel.

La reconstrucción preliminar se apoya en el relato de un testigo que circulaba en una Renault Kangoo. Según declaró, un automóvil gris que iba delante frenó bruscamente para esquivar grandes pozos sobre la calzada. El conductor de la Kangoo también redujo la marcha y, detrás, el Volkswagen Gol frenó y se abrió hacia el carril contrario. Allí se encontró con la camioneta que avanzaba en sentido opuesto y se produjo el impacto frontal-lateral.

La presencia de pozos en la ruta aparece así como un dato relevante para reconstruir lo ocurrido.

Sin embargo, todavía no se puede afirmar que haya sido la causa determinante del choque: esa conclusión dependerá de las pericias y de las demás pruebas que se incorporen a la investigación. Lo que sí queda expuesto es el riesgo que representa una calzada deteriorada cuando obliga a los conductores a frenar o cambiar de trayectoria de manera repentina.

Cuándo se firmaría el traspaso de las rutas a Río Negro

Mientras se investigan las circunstancias del choque, el deterioro de la Ruta 151 vuelve a poner el foco en el traspaso de corredores nacionales a la Provincia. El Gobierno de Río Negro anunció que está prevista para el 29 de octubre la firma de las actas con Vialidad Nacional para asumir la administración de determinados tramos de las rutas 22 y 151. El gobernador Alberto Weretilneck anticipó que las primeras reparaciones urgentes comenzarían hacia fines de noviembre.

La transferencia se realizará por tramos y no implica que toda la extensión de ambas rutas quede automáticamente bajo administración provincial. Algunos sectores requieren resolver previamente su situación contractual entre empresas y Nación, mientras que la Provincia gestiona financiamiento para ejecutar un plan de recuperación que contempla bacheo, reparación de banquinas y señalización.

Hasta que se formalice el traspaso de cada sector, el mantenimiento de los tramos que continúan bajo jurisdicción nacional sigue siendo responsabilidad de Vialidad Nacional. Entre la firma prevista y el inicio anunciado de las obras quedaría un período de espera que vuelve a inquietar a quienes utilizan diariamente el corredor.

La muerte de una adolescente y las heridassufridas por las otras dos mujeres convierten el estado de la ruta en una cuestión urgente, aunque la investigación todavía deba establecer si el deterioro incidió directamente en el choque. La fecha anunciada para el traspaso abre una expectativa, pero el desafío será que las reparaciones se concreten y que los sectores más comprometidos reciban atención. En la Ruta 151, los anuncios deberán traducirse en mejoras visibles para quienes la transitan todos los días.