DestacadasNACIONALESNOTICIAS

Ruta 151. Decenas de vehículos varados con roturas por pozos y banquinas rotas

C25N
2 Minutos de lectura
Ruta 151. Decenas de vehículos varados con roturas por pozos y banquinas rotas

El regreso de turistas a la zona del Alto Valle luego del fin de semana largo y el fluido transito por el receso invernal transformaron a la Ruta 151 en un caótico escenario donde decenas de vehículos rompieron cubiertas, llantas y tren delantero entre el kilometro 85 a 115.

Mientras, el Gobierno de Rio Negro sigue esperando el traspaso de Nación de las Rutas 22 y 151.

El municipio de Catriel asiste a los automovilistas varados y la Intendente Daniela Salzotto (presente en el lugar), confirmo que llevara adelante una nueva denuncia al Gobierno Nacional.

La ruta es peligrosa de día por los pozos, las banquinas totalmente rotas y la gran cantidad de camiones circulando, la gran mayoría cargados con arenas especiales para Vaca Muerta.

Por la noche el problema se agrava considerablemente sobre todo para quienes no conocen la zona y el estado de la misma. La sufren sobre todo los vehículos chicos y medianos que se encuentran con pozos o cráteres difíciles de sortear por la continua circulación de otros rodados, lo que no permite realizar maniobras de esquive.

Familias enteras soportando el frío, tratando de comunicarse con algún auxilio con el agravante que no hay señal para celulares en esa zona.

Es imperioso que alguien se ocupe!!!

Que las vacaciones no se conviertan en tragedia!!!

Comparte este artículo
No hay comentarios
Turno

Farmacia de turno hoy

Lunes 13 de julio de 2026

Andina

Lunes 13 de julio de 2026Nº 2

SÍGANOS

Escuchar FM ALAS95.UNO
Farmacias de Turno
El tiempo
14°C
Catriel
nubes
14°_14°
47%
4 km/h
Lun
14 °C
Mar
15 °C
Mié
15 °C
Jue
15 °C
Vie
17 °C

También te pueden interesar